Rübenanbauer nach mäßiger Ernte optimistisch für 2020/21

Die Landwirte in der Region blicken auf ein Niedersachsen rechnen zum Endspurt der Zuckerrüben-Ernte in diesem Jahr wieder mit besseren Erträgen.

„Ich sichere Arbeitsplätze. Auch jenseits des Ackers“ oder „Ich stehe für sauberes Grundwasser und bessere Böden“ – Das sagt die Zuckerrübe, mal als Jobretter, mal als Umweltretter. Diese Plakataktion ist Teil einer Imagekampagne, mit der die Initiative „Wir sind Zucker“ auf die positiven Aspekte des Zuckerrübenanbaus und der Zuckerherstellung aufmerksam machen möchte – und eben diese Öffentlichkeitsarbeit gehörte auch zu den Themen der Winterversammlung von Zuckerrübenanbauern und Vertretern der Nordzucker AG am Montag im Gemeindezentrum in Meine.

So waren es vor allem auch Zuckerrübenanbauer aus dem Papenteich und anderen Orten im Kreis Gifhorn, die sich die Ausführungen zur Kampagne 2019/20 und den verhalten optimistischen Ausblick für 2020/21 anhörten. Dazu gab’s, ganz standesgemäß, Zuckerkuchen.

Die Zeiten, als der Zuckerrübenanbau eine sichere Bank für Landwirte war, liegen schon etwas zurück. Aber sie sollen es wieder werden. Zwar brachte das zweite trockene Jahr in Folge nur eine unterdurchschnittliche Erntemenge und mäßigen Zuckergehalt, aber in der EU und auf dem Weltmarkt entwickeln sich die Zuckerpreise bedingt durch erhöhte Nachfrage bei zurückgegangener Produktionsmenge wieder positiv – allerdings auf niedrigem Niveau. „Spitzenerträge konnten wir zwar nicht erzielen, aber insgesamt sind wir bei der Zuckerrübe mit einem blauen Auge davon gekommen“, so Rüdiger Fricke, Vorstandsmitglied des Zuckerrübenanbauerverbandes Niedersachsen Ost.

Doch allein bessere Marktbedingungen für die Kampagne 2020/21 reichen Anbauern und verarbeitender Industrie nicht. „Nur wenn in einem gemeinsamen Markt auch einheitliche Spielregeln herrschen, bleibt die Rübe in Zukunft noch bei uns wettbewerbsfähig“, lautet der Appell aller Beteiligten. Dafür müsse die Politik sorgen. Es gebe zu viele Ausnahmegenehmigungen für einzelne EU-Staaten.

Die Nordzucker AG kündigte auch für das Jahr 2019/20 einen Verlust an, allerdings deutlich geringer als das 50-Millionen-Defizit im Jahr zuvor. Die Kapitalstruktur sei sehr solide und lasse weitere Investitionen zu – beispielsweise in das Go-Green-Programm. Bis 2030 sollen die Kohlekraftwerke an den Standorte Uelzen und Nordstemmen stillgelegt werden, bis 2050 sollen nur noch erneuerbare Energien zum Einsatz kommen.

Zurück zur Öffentlichkeitsarbeit: Ein Landwirt forderte vehement, dass die Bevölkerung über die Vorzüge der Zuckerrübe informiert werden müsse. Sie produziere auf vergleichbarer Fläche mehr Sauerstoff als Wälder. Auf einem Hektar Zuckerrüben werden knapp 20 Millionen Liter Sauerstoff produziert – so viel wie laut www.wirsindzucker.de 90 Menschen im Jahr benötigen.