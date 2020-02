Bilanz nach Sturm Sabine: 44 Feuerwehreinsätze im Kreis Gifhorn

Mehrere Tage lang hat das Orkantief „Sabine“ in unserer Region gewütet. Wie die Feuerwehr jetzt mitteilt, waren die Auswirkungen im Landkreis Gifhorn relativ überschaubar – trotz der langen Dauer der Unwetterlage.

Die Freiwilligen Feuerwehren wurden seit Sonntag zu 44 Einsätzen gerufen. Die Schäden blieben dabei verhältnismäßig gering. In den meisten Fällen handelte es sich um umgestürzte Bäume oder abgeknickte Äste.

Das ist die Einzelbilanz

Auch nach Montag gab es noch vereinzelte Einsätze – insgesamt 17 Stück. So gab es vier Feuerwehreinsätze in der Stadt Gifhorn, ebenso in der Samtgemeinde Wesendorf. Für die Stadt Wittingen, die Samtgemeinde Hankensbüttel, die Samtgemeinde Brome sowie die Samtgemeinde Papenteich werden jeweils zwei Einsätze ausgewiesen. In der Gemeinde Boldecker Land gab es einen Einsatz. In der Samtgemeinde Meinersen, der Gemeinde Sassenburg sowie der Samtgemeinde Isenbüttel blieb es ruhig – hier musste die Feuerwehr gar nicht ausrücken.

An der B 4 bei Meine brachen am Straßenrand durch den Sturm einige Bäume ab. Foto: Daniela König / BZV

Kreisbrandmeister ist zufrieden

Kreisbrandmeister Thomas Krok zieht am dritten Tag Bilanz: „Unsere eingesetzten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren im gesamten Landkreis haben alle Schadenslagen gut und umgehend abgearbeitet.“ Dabei zeige sich die besondere Stärke der insgesamt über 4.000 Feuerwehrleute im Landkreis durch das große Engagement und die schnelle Reaktionsfähigkeit in der gesamten Fläche.

„Wenn es sein muss, sind wir als Freiwillige Feuerwehren in der Lage, schnell mit vielen gut ausgebildeten Einsatzkräften umfassend Hilfe für die Menschen im Landkreis zu leisten.“

Die Unwetterwarnung ist aufgehoben

Die amtlichen Unwetterwarnungen für den Landkreis Gifhorn wurden am Mittwoch aufgehoben. Der Sturm hat sich gelegt. Kreisbrandmeister Krok zeigt sich erleichtert: „Auch wenn der ein oder andere Gartenstuhl vielleicht noch nicht wieder dort steht wo er eigentlich hin gehört, können wir jetzt durchatmen.“

So fällt die Bilanz von „Sabine“ in der gesamten Region aus.

Das sind die Bilder von Orkan „Sabine". In Wolfenbüttel kamen Dachziegel herunter.

Das sind die Bilder von Orkan „Sabine". Die Feuerwehr Querum war im Einsatz, um eine abgerissene Stromleitung zu sichern.

Das sind die Bilder von Orkan „Sabine". Ein Arbeiter stellt einen vom Wind umgeworfenen Bauzaun in Göttingen wieder auf. Sturmtief "Sabine" zieht über Südniedersachsen.

Das sind die Bilder von Orkan „Sabine". Die Ortsfeuerwehr Adersheim rückte zusammen mit der Ortsfeuerwehr Wolfenbüttel nach Adersheim aus. In der Straße „Auf dem Brinke" ist eine 25 Meter hohe Tanne auf ein Wohnhaus gestürzt, verletzt wurde dabei niemand.

Das sind die Bilder von Orkan „Sabine". Ein in Folge von Böen des Sturmtiefs "Sabine" umgestürzter Baum liegt auf einem Hausdach in Papenburg.



Das sind die Bilder von Orkan „Sabine". Das Foto der Feuerwehr zeigt eine umgestürzte Buche in Essen.

Das sind die Bilder von Orkan „Sabine". "Unwetter" ist auf einer Anzeigetafel im Hauptbahnhof Hannover zu lesen.

Das sind die Bilder von Orkan „Sabine". Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für weite Teile Deutschlands die zweithöchste Unwetterwarnstufe wegen des Sturmtiefs "Sabine" herausgegeben.

Das sind die Bilder von Orkan „Sabine". Ein vom Sturm abgeknickter Baum blockiert eine Straße am Feldberg im Taunus.

Das sind die Bilder von Orkan „Sabine". Touristen kämpfen gegen die Windböen auf dem Brocken.



Das sind die Bilder von Orkan „Sabine". Sturm Sabine hebt in Salzgitter-Lebenstedt ein Dach an.

Das sind die Bilder von Orkan „Sabine". Feuerwehrleute stehen in Berlin an einem von Windböen eingestürzten Gerüst.

Das sind die Bilder von Orkan „Sabine". Ein Intercity-Zug steht nach dem Zusammenstoß mit einem infolge von Orkanböen des Sturmtiefs "Sabine" auf den Gleisen liegenden Baumes auf der Strecke. In dem IC von Amsterdam nach Berlin saßen etwa 300 Reisende, teilte die Deutsche Bahn am Sonntag mit.

Das sind die Bilder von Orkan „Sabine". Meterhoch spritzt das Wasser bei starkem Sturm auf die Mole des Fähranlegers Dagebüll.

Das sind die Bilder von Orkan „Sabine". Eine Anzeigetafel am Hauptbahnhof in Oldenburg warnt vor Beeinträchtigungen durch Unwetter.



Das sind die Bilder von Orkan „Sabine". Auf der Nordseeinsel Norderney stürmt es ordentlich.

Das sind die Bilder von Orkan „Sabine". Spaziergänger im Sturm an der Strandpromenade auf Norderney spazieren.

Das sind die Bilder von Orkan „Sabine". Lena und Erik aus Jever sind während des Orkans ·Sabine· an der Nordseeküste von Wilhelmshaven.

Das sind die Bilder von Orkan „Sabine". Die ersten Ausläufer des Sturmtiefs "Sabine" haben die Nordsee erreicht.

Das sind die Bilder von Orkan „Sabine". Wellen schlagen während des Sturmtiefs "Sabine" gegen den Hochseeangelkutter "Hai IV" im Hafen der Stadt Wilhelmshaven.



Das sind die Bilder von Orkan „Sabine". An der Nordseeküste von Wilhelmshaven wütet das Sturmtief ·Sabine·.

Das sind die Bilder von Orkan „Sabine". Am Sonntagnachmittag waren die ersten Anzeichen des angekündigten Sturms "Sabine" in der Peiner Fußgängerzone umherwirbelndes Papier und Blätter.

Das sind die Bilder von Orkan „Sabine". Das Foto der Feuerwehr Bochum zeigt einen von einem umgestürzenden Baum getroffenen Personenkraftwagen. Es gab keine Verletzten.

Das sind die Bilder von Orkan „Sabine". Das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln ist wegen des Sturmtiefs "Sabine" abgesagt worden.

Das sind die Bilder von Orkan „Sabine". Die Feuerwehr Helmstedt war hauptsächlich damit beschäftigt, abgeknickte Bäume zu besitigen.



Das sind die Bilder von Orkan „Sabine". Die Feuerwehr Helmstedt war hauptsächlich damit beschäftigt, abgeknickte Bäume zu besitigen.

Das sind die Bilder von Orkan „Sabine". Die Feuerwehr Helmstedt war hauptsächlich damit beschäftigt, abgeknickte Bäume zu besitigen.

Das sind die Bilder von Orkan „Sabine". Die Feuerwehr Helmstedt war hauptsächlich damit beschäftigt, abgeknickte Bäume zu besitigen.

Das sind die Bilder von Orkan „Sabine". Die Feuerwehr Helmstedt war hauptsächlich damit beschäftigt, abgeknickte Bäume zu besitigen.

Das sind die Bilder von Orkan „Sabine". Die Feuerwehr Helmstedt war hauptsächlich damit beschäftigt, abgeknickte Bäume zu besitigen.



Das sind die Bilder von Orkan „Sabine". In Schöningen kippte ein Baum auf eine Straße.

Das sind die Bilder von Orkan „Sabine". In Schöningen kippte ein Baum auf eine Straße.

Das sind die Bilder von Orkan „Sabine". In Schöningen kippte ein Baum auf eine Straße.

Das sind die Bilder von Orkan „Sabine". In Gifhorn krachte ein Baum auf ein Wohnhaus.