Baubeginn für Adenbüttels Kindergarten-Anbau im April 2022 geplant

Drei auf einen Streich und Sirenenalarm folgt sogleich: In Adenbüttel tagte am Montagabend der Bauausschuss, der nichtöffentliche Verwaltungsausschuss (VA) und der Gemeinderat – und zwischendurch heulten die Sirenen. Die Feuerwehr musste noch einmal ausrücken zum Valentinsfeuer, an dem sich die Adenbütteler am Freitagabend getroffen hatten. Offensichtlich hatte die Glut die Holzreste noch einmal entzündet. Das war dann auch der...