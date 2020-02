Gülle-Gestank in Hülperode für Anwohner unerträglich

Helga und Ehemann Joachim Wedderkopf wohnten immer gern in Hülperode in der Gemeinde Schwülper. Seit mehr als 35 Jahren haben sie am Grenzweg ihr Zuhause. Doch vor ein paar Jahren kippte die Stimmung. So schlimm, dass die Hülperoderin sagt: „Unter diesen Voraussetzungen kann ich hier nicht...