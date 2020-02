Das Auge des Gesetzes in Gifhorn filmt

Polizisten in den Revieren Gifhorn, Meine, Meinersen und Wittingen gehen ab sofort mit Körperkameras auf Streife oder tragen sie bei gefahrenträchtigen Einsätzen sichtbar an der Uniform. Hauptkommissar Ingo Patzke stellte die Zusatzausrüstung am Donnerstag vor. Angesichts zunehmender Übergriffe auf Beamte und Widerstandshandlungen gegen Polizisten dienen die sogenannten Bodycams mit Bild- und Tonaufzeichnung der Gefahrenabwehr und...