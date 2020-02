Wer bekommt in Gifhorn ein Grundstück von der GEG?

Bis zu 1200 Familien stehen in Gifhorn auf der Warteliste für ein Baugrundstück der GEG. Flächen von der stadteigenen Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft haben den Vorteil, dass sie baureif abgegeben werden zu einem Preis, der zwar nicht billig ist, aber auch nicht spekulativ überhöht. Doch welcher Bauwillige wann den Zuschlag bekommt, lässt sich für Außenstehende kaum nachvollziehen. Es gibt keine öffentlich beschlossene Vergaberichtlinie. Dabei müssen Interessenten einen umfangreichen Fragebogen mit persönlichen Angaben zu Familienstand und Wohnsituation ausfüllen.

Bewerber müssen darauf vertrauen, dass alle Beteiligten im Unternehmen und in den politischen Aufsichtsgremien des Rats nach objektiven Kriterien ohne Ansehen der Person entscheiden. Ob das immer gelingt, daran äußerte nach der Vergabe der begehrten Grundstücke im neuen Baugebiet Lehmweg Süd ein Insider Zweifel. Nicht nur hätten ein Ratsmitglied und die Schwester eines Ratsmitglieds Grundstücke zugeteilt bekommen, sondern fast alle Begünstigten stünden Rat und Verwaltung der Stadt nahe.

Diese Wahrnehmung weist die Stadt auf Nachfrage ausdrücklich zurück. Die Zuteilung an die namentlich bekannten Ratspersonen ließ sich verifizieren. Aber, so Stadtsprecherin Annette Siemer: „Die Aussage, dass Grundstücke überwiegend an Personen vergeben werden, die in einem engeren Verhältnis zu Rat oder Stadtverwaltung stehen, trifft eindeutig nicht zu.“

Die Vergabe von Bauland erfolge gemäß GEG-interner Vergaberichtlinie „in der Regel“ nach zeitlicher Reihenfolge des Eintrags in die Interessentenliste. Unterschieden werde noch zwischen Kernstadt und Ortsteilen. „In den Ortsteilen werden 30 Prozent der Grundstücke an Einheimische vergeben. Einheimische ist die, deren Eltern in der Ortschaft leben oder die länger als 10 Jahre dort gelebt hat.“

Bis zu 10 Prozent der Vergaben dürfen Siemer zufolge auch an Sonderfälle gehen, beispielsweise an aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr oder an Ärzte zur Sicherung der medizinischen Versorgung in Gifhorn. Über die Vergabe von Grundstücken an Bewerber, an denen Stadt oder GEG ein besonderes Interesse haben, oder die über Sonder- und Härtefälle entscheide der Aufsichtsrat.

Vertragliche Bedingungen der Grundstücksvergabe würden überprüft, versicherte Siemer. Zeitnah kontrolliere die GEG die Bebauung – das verhindert Grundstücksspekulationen. „Nach einer gewissen Zeit“ werde gegebenenfalls der vereinbarte Verkauf einer Bestandsimmobilie kontrolliert.

Dennoch fordert nun die AfD nach einem ersten Anlauf im Sommer 2019 konkret die „Erstellung von Vergabekriterien für Baugrundstücke für Ein- und Zweifamilienhäuser der GEG“ durch den Rat der Stadt, um ein transparentes Verfahren zu ermöglichen.

Die Stadt Wolfsburg hat laut Sprecher Ralf Schmidt im März 2019 Kriterien für eine Grundstücksvergabe aus städtischem Besitz verabschiedet. Dort war es zu einer öffentlichen Debatte gekommen, ob der VW-Betriebsratsvorsitzende Bernd Osterloh ein Obstwiesengrundstück in einer Fallerslebener Sackgasse erhalten sollte. Osterloh verzichtete seinerzeit auf die Parzelle.

In Wolfsburg gilt mittlerweile: „Einfamilien- und Doppelhausgrundstücke innerhalb der städtischer Baugebiete werden nach der Bewerberliste zur Eigennutzung vergeben, maßgeblich ist das Datum des Grundstücksantrages. Ausnahmen sind in begründeten Einzelfällen wie Härtefällen aus sozialer Dringlichkeit, zur Eigenentwicklung des Ortsteils oder im Rahmen der Daseinsvorsorge oder Standortstärkung bei Gewerbeansiedlung möglich.

Das Ergebnis der Vermarktung wird nach Abschluss der Vergabe des jeweiligen Baugebietes den politischen Gremien zur Kenntnis gegeben.

Einzelgrundstücke für eine Einfamilien- und Doppelhausbebauung werden in der Regel zur Eigennutzung nach Bodenrichtwert gegen Höchstgebot ausgeschrieben und vergeben.

Für Reihen-, Ketten- und Mehrfamilienhausgrundstücke findet ein Investorenauswahlverfahren statt. Die Vergabe erfolgt konzeptbezogen.“