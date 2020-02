Großer Zulauf bei den Queeren Wespen

Baguette mit selbst gemachtem Dip, Kuchen, Musik und Gespräche – in dieser völlig ungezwungenen Atmosphäre trafen sich am Dienstag wie jede Woche die Queeren Wespen in der Jugendbegegnungsstätte. Eine Kleinigkeit war jedoch anders: An dem offenen Abend hatte explizit die Öffentlichkeit Gelegenheit, sich mit den Teilnehmern auszutauschen und der Vielschichtigkeit sexueller Orientierung auseinander zu setzen. Weil das Interesse an dem...