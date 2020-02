Gifhorn feiert Fuzo Rock: Rock ‘n‘ Roll rules!

Eine lange Nacht voller Live-Musik erwartet die Gifhornerinnen und Gifhorner sowie alle Gäste der Stadt am Samstag, 14. März, in der Fußgängerzone. Drei Bands aus der Region treten in drei Lokalen auf: Im Café Wiertz Genussvoll spielen Dos Hobos, Uke-Box sind im Alt Gifhorn zu hören und Creeperhead...