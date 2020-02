Aufhebung Gifhorner Schulbezirke sorgt für mehr Informationsbedarf

Auch wenn die Anmeldezahlen am Otto-Hahn-Gymnasium (OHG) in Gifhorn über die Jahre immer konstant um 100 liegen, so steigt der Informationsbedarf der künftigen Schüler und Eltern stark. „Die Hütte ist voll“, sagte Schulleiterin Susanne Pilarski am vergangenen Freitag freudig zum Tag der offenen...