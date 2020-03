Zukunftsexperte Huber in Gifhorn: Nachhaltigkeit fängt bei uns an

Mit einem Appell an die Selbstverantwortung, einem Aufruf zu mehr Demut, mehr Empathie und mehr Achtsamkeit wandte sich Andreas Huber, Geschäftsführer der deutschen Gesellschaft des Club of Rome, am Dienstagabend an die 200 Gäste im Rittersaal des Schlosses. Statt Klimaschutz stellte er...