Metall-Innung Gifhorn: Alle Prüflinge bestehen

Der Prüfungsausschuss der Metall-Innung Gifhorn nahm zwölf Lehrlingen die Gesellenprüfung zum Metallbauer ab. Sehr zur Freude des Innungsobermeisters Friedrich Daenicke konnte der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, Heinrich Jördens, von einer 100-Prozent-Quote berichten. Alle Prüflinge haben bestanden und sind nun Junggesellen, heißt es in einer Mitteilung der Innung.

Bei dieser erfolgreichen Gesellenprüfung stachen Graziano Bisceglie und Cedric Weddige als Innungsbeste mit guten bis sehr guten Leistungen hervor. Drei weitere Absolventen erlangten mit ihrem Abschluss auch den Sekundarabschluss I, was ihnen viele Türen für künftige Weiterbildungen öffne. Aber auch für alle anderen jungen Metallbauer habe sich die dreieinhalbjährige Ausbildung gelohnt, denn für alle stünden Arbeitsplätze zumeist in ihren Ausbildungsbetrieben im Anschluss bereit. Hier zeichne sich bereits ein Mangel an Fachkräften in diesem anspruchsvollen und abwechslungsreichen Beruf ab.

Der Arbeitsmarkt biete jungen Leuten beste Ausbildung- und Berufschancen mit sehr guter beruflicher Perspektive und einer Vielzahl von Weiterbildungsmöglichkeiten, heißt es seitens der Innung. Deshalb freute sich auch Carsten Melchert, Schulleiter der Berufsbildenden Schulen II des Landkreises Gifhorn, als Innungsobermeister Friedrich Daenicke mit den Worten „Gott schütze das ehrbare Handwerk“ die jungen Metallbauer freisprach. red