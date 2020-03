MTV Gifhorn steigt im Fußball auf die Kostenbremse

Vier Monate nach dem Wechsel an der Spitze des MTV Gifhorn, des größten städtischen Sportvereins, steht der Klub vor einem Umbruch in personeller wie finanzieller Hinsicht. Die außerordentliche Mitgliederversammlung am Mittwoch, 25. März, von 19 Uhr an in der Scheune des Hotels Deutsches Haus...