250 Betreuungsplätze für Kinder fehlen in Gifhorn

Die Betreuungssituation für Kinder in Gifhorn ist „extrem angespannt“. So definierte SPD-Fraktionschef Ulrich Stenzel am Mittwoch im Schulausschuss der Stadt die 2020er Zahlen von Anträgen und Platzzusagen für Krippen und Kindergärten. Laut Schul-Fachbereichsleiter Jens Brünig benötigen 937...