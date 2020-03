So funktioniert in Gifhorn die Schule auch zuhause

Was ist, wenn auch nach dem 19. April noch kein Unterricht in den Schulen gestattet wird? Marcus Lüpke, der Leiter des Kreismedienzentrums, zeigt, wie in solchen Zeiten Kinder und Jugendliche trotzdem etwas lernen können: digital zu Hause. „Das Digitale ist nur ein Baustein für den Unterricht“,...