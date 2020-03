Zahl der Coronakranken im Kreis Gifhorn steigt von 7 auf 16

Hinweise im Zusammenhang mit Corona an der Eingangtür des Gesundheitsamtes in Gifhorn.

Das Coronavirus breitet sich auch im Kreis Gifhorn weiter aus. Die Zahl der an Corona erkrankten Menschen stieg binnen 24 Stunden von 7 auf 16. Das geht aus dem aktuellen Lagebericht des Landkreises Gifhorn hervor.

Aktuell stehen 102 Personen unter häuslicher Quarantäne. Am Sonntagabend waren es noch 75 Menschen. Gestiegen ist auch die Zahl der aktuellen Verdachtsfälle: 67 Menschen sind betroffen.

Bisher haben sich alle Personen außerhalb des Landkreises Gifhorn infiziert. Ansteckungen innerhalb des Landkreises gab es bislang nicht. Daher ist es weiterhin das Ziel der Kreisverwaltung und des Gesundheitsamtes, die Infektionsketten möglichst zu unterbrechen.

Der Landkreis Gifhorn folgt den Empfehlungen des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse und sagt über die offizielle Weisung des Sozialministeriums hinaus, ab sofort und bis auf Weiteres alle landkreiseigenen Veranstaltungen ab. Außerdem empfiehlt er Veranstaltern, die in der nächsten Zeit in den Räumlichkeiten des Landkreises Gifhorn, Veranstaltungen geplant haben, diese unabhängig von der Personenzahl abzusagen.

Landrat Dr. Andreas Ebel betont: „Nichtsdestotrotz muss jede Bürgerin und jeder Bürger, abhängig von seiner ganz individuellen Situation, eigenverantwortlich für sich entscheiden, welche Termine er wahrnimmt, welche öffentlichen Einrichtungen er besucht und welche Wege sich vielleicht doch verschieben lassen. Meine Empfehlung lautet daher ganz klar, dass sich jeder auf die nötigsten Kontakte und Besorgungen beschränken sollte.“

Nach dem ersten Tag der eingerichteten Notfallbetreuung stellt der Landkreis Gifhorn als Träger von elf Schulen fest, dass die Notfall Betreuung kaum wahrgenommen wird. Lediglich am Gymnasium Hankensbüttel nutzen wenige Schüler in den nächsten Tagen das Angebot. Auch seitens der Kita-Träger gab es die Rückmeldung an den Landkreis Gifhorn, dass die eingerichteten Notfall-Gruppen nur in wenigen Fällen in Anspruch genommen werden.

Auch die Bildungs- und Kultur gGmbH mit der Kreisvolkshochschule, der Kreismusikschule, der Kreiskunstschule und den Kreismuseen stellen voraussichtlich bis zum 18. April 2020 den Unterricht, Kurse und Veranstaltungen ein.

Darüber hinaus ist der Stab für außergewöhnliche Ereignisse in enger Abstimmung mit den Krankenhäusern im Landkreis Gifhorn. Hier geht es darum, die Ausstattung in personeller und materieller Hinsicht zu sichern und auf eine möglicherweise steigende Zahl an Personen, die an dem Coronavirus erkranken, vorbereitet zu sein.

Außerdem ist der Stab bereits in Gesprächen mit dem Kreisverbindungskommando der Bundeswehr. Während der Sitzungen wurde besprochen, inwiefern die Bundeswehr den Landkreis hinsichtlich Labortätigkeiten, Schutzmaterial und Personal unterstützen kann. Somit ist der Landkreis gut aufgestellt und kann bei einer steigenden Zahl infizierter Personen auf breiten Rückhalt aus anderen Organisationen bauen.

Grundsätzlich gilt weiterhin für diejenigen, die aus Risikogebieten zurückkommen, oder Kontakt zu anderen Personen hatten, die nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind, dass sie sich nach telefonischer Abstimmung mit dem Gifhorner Gesundheitsamt direkt in häusliche Quarantäne begeben sollten. Die Kreisverwaltung weist nochmal darauf hin, dass Abstriche erst dann erfolgen, wenn die unter Quarantäne stehenden Verdachtspersonen erste Symptome wie Unwohlsein, Gliederschmerzen, Husten, Schnupfen oder Fieber zeigen.

Das Gesundheitsamt des Landkreises Gifhorn ermittelt und veranlasst immer direkt mit Entnahme des Abstriches alle weiteren Schritte. Dazu gehört insbesondere, die Kontakte der infizierten Personen im Zeitraum von zwei Tagen vor dem Auftreten der Symptome zu ermitteln, um mögliche Ansteckungsketten zu unterbrechen. Das Gesundheitsamt ermittelt und kontaktiert betroffene Personen.

Für alle Fragen zum Thema Coronavirus ist das Bürgertelefon des Landkreises Gifhorn nach wie vor täglich von 8 bis 16 Uhr kostenlos über folgende Nummer erreichbar: 0800 82 82 444.

Auch intern ergreift die Kreisverwaltung Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese beziehen sich auf Reiserückkehrer und geplante Reisen der Mitarbeiter im Sinne der Eigensicherung.

Außerdem teilt der Landkreis mit, dass das Straßenverkehrsamt und die Ausländerbehörde bis auf weiteres geschlossen sind. Daher werden Anliegen zunächst telefonisch oder per E-Mail mit den Mitarbeitern besprochen und gegebenenfalls ein Termin zu vereinbart. Der Landkreis Gifhorn bittet daher um telefonische Absprache vor Besuche. Zulassungen und Führerscheine werden nur noch nach telefonischer Terminvergabe unter 05371/82-441 während der Öffnungszeiten bearbeitet.

Landrat Dr. Andreas Ebel fasst zusammen: „Bei all unseren Maßnahmen hoffen wir auf das Verständnis der Bürgerinnen und Bürger. Wir setzen alles daran, einen schnellen Anstieg der Infektionen zu vermeiden“, betont Landrat Dr. Andreas Ebel.