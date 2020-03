Zahl der Corona-Kranken im Kreis Gifhorn steigt von 34 auf 37

Die Zahl der an Corona erkrankten Menschen in Stadt und Kreis Gifhorn steigt weiter. Am Montagabend teilte der Landkreis Gifhorn mit, dass 37 Menschen infiziert seien, drei mehr als noch am Sonntag. Die Zahl der getesteten Menschen stieg von 113 auf 140. Zur Zahl der in häuslicher Quarantäne...