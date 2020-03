Gifhorn legt Hilfsfonds für Firmen und Vereine auf

Mit einer Soforthilfe greift die Stadt Gifhorn kleinen Unternehmen und Vereinen unter die Arme, wenn sie angesichts wegbrechender Aufträge und Umsätze von Insolvenz bedroht sind. Dafür legt die Stadt einen Hilfsfonds in Höhe von 200.000 Euro auf. In einer kurzfristig anberaumten Videokonferenz einigten sich die Fraktionsvorsitzenden des Rates und die Verwaltungsspitze auf die die Nothilfe. Das Geld gibt es schnell und unkompliziert, um Lücken zu schließen, bis weitere staatliche Unterstützung greift. Viele Gifhorner Unternehmer hatten am Freitag beklagt, die Anträge dafür bei der N-Bank nicht loszuwerden. Pro Antragsteller zahlt die Stadt bis zu 2500 Euro, so dass mindestens 80 Unternehmen und Vereine profitieren. „Mir ist bewusst, dass wir damit nicht alle Probleme lösen, aber es geht jetzt auch um eine Geste des Vertrauens an die heimische Wirtschaft und darum, Mut zum Durchhalten zu machen“, sagte Bürgermeister Matthias Nerlich.

Das Geld soll unbürokratisch ausgezahlt werden, ganz ohne Antrag geht es aber nicht. Die Anträge stehen unter www.wista-gifhorn.de. Antragsteller senden das Formular unterschrieben an die Adresse der WiSta, Marktplatz 1, 38518 Gifhorn oder per E-Mail an info@wista-gifhorn.de. Außerdem müssen die Antragsteller Unterlagen zur Beurteilung des Insolvenzrisikos sowie zur wirtschaftlichen Situation beifügen. Bedingung: Bis Ende 2019 muss die Firma wirtschaftlich stabil gewesen sein. red/cf