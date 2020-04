Markus Müller ist neuer Chef der Gifhorner Lebenshilfe

Gifhorn. Er löst Peter Welminski ab, der sich in den Ruhestand verabschiedet hat. Die Suche nach einem Nachfolger nahm einige Zeit in Anspruch.

Die Lebenshilfe Gifhorn hat einen neuen Geschäftsführer. Markus Müller löst Peter Welminski ab, der auf eigenen Wunsch in den Ruhestand geht. Welminski amtierte seit 2005. Die Suche nach seinem Nachfolger hatte die Lebenshilfe schon vor annähernd zwei Jahren begonnen – lange Zeit vergeblich.

Im Frühjahr hatte die Einrichtung die Leitungsaufgaben für 500 Mitarbeiter und 1300 Menschen mit Behinderung als Doppelspitze für kaufmännische und pädagogische Aufgaben getrennt ausgeschrieben.

Dem Vernehmen nach soll im Juni ein Geschäftsführer für den pädagogischen Bereich dazustoßen. Einer weiteren Quelle zufolge soll Müller selbst altersbedingt als Interimsgeschäftsführer eingesetzt sein – Angaben zu seinem Alter machte die Lebenshilfe trotz mehrfacher Nachfrage nicht. Ebenso gab es weder von Vorstand noch Verwaltungsrat Angaben zu formaler Qualifikation und beruflichem Werdegang des neuen Geschäftsführers.

Die 1963 gegründete Lebenshilfe betreut Menschen mit Behinderung an 19 Standorten in Frühförderung und Stützpädagogik, Kindergärten und Schulen, Werkstätten und Wohnheimen sowie in verschiedenen ambulanten Diensten.