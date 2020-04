Corona löscht die Osterfeuer im Kreis Gifhorn

Das Corona-Virus sorgt für die nächste große Enttäuschung unter Kinder und Jugendlichen im Landkreis. Es wird nichts mit den faszinierend lodernden Osterfeuern, die Mädchen und Jungen vielerorts mit Fackeln anstecken dürfen. Alle Brauchtumsfeuer sind abgesagt.

Was das für die Jugendfeuerwehr bedeutet, schildert Jugendfeuerwehrwart Dennis Eckhoff. Der Gamsener, 2018 Zweitplatzierter als Gifhorner des Jahres, hat einen Einschnitt wie jetzt in acht Jahren Amtszeit noch nicht erlebt. „Als das Schreiben des Stadtbrandmeisters am 13. März kam, war das wie ein Schock“, erinnert sich Eckhoff.

Am 18. März fiel der erste reguläre Dienst der 30 Jungfeuerwehrleute und ihrer zwölf Betreuer aus. „Seitdem haben sich die Gruppen nicht mehr gesehen. Wir konnten uns nicht mal persönlich verabschieden“, bedauert der junge Ehrenamtler. „Ohnehin liegt der gesamte Dienst auf Eis. Die gesamte Kameradschaft ist gewissermaßen eingefroren. Selbst nach Einsätzen gibt es im Feuerwehrhaus keine gemeinsame Einsatzcola mehr. Es wird alles desinfiziert, dann müssen sofort alle weg“, schildert der aktive Brandschützer die triste Lage.

Bei der Jugendfeuerwehr sei zudem das Training für den Kreiswettbewerb betroffen. „Das fällt alles ins Wasser“, erzählt Eckhoff. Dabei wollten die Gamsener als amtierende Kreismeister im Sommer ihren Titel verteidigen.

Am Osterfeuertag passiert ebenso gar nichts. Sind die Jugendlichen normalerweise schon früh auf den Beinen, um am Feuerplatz das Brennmaterial von den Anhängern der Gamsener abzuladen und zu einem großen Haufen aufzuschichten, herrscht diesmal Stille. Selbst einen finanziellen Aspekt hat die Zwangspause. Die Spenden der vielen privaten Anlieferer an den Feuerwehrnachwuchs fehlen in der Mannschaftskasse.

Eine zusätzliche Hiobsbotschaft erreichte die Jugendfeuerwehren kreisweit: Das nur alle drei Jahre stattfindende große Lager mit bis zu 800 Teilnehmern auf dem Zeltplatz in Almke zum Ende der Sommerferien ist ebenfalls abgesagt.

Dennis Eckhoff fürchtet, dass viele Jugendliche damit um ein einzigartiges prägendes Gemeinschaftserlebnis gebracht werden: „Wer jetzt 13 oder 14 Jahre alt ist, wäre beim nächsten regulären Termin 2023 schon zu den Aktiven übergetreten.“

Doch die Feuerwehr wäre nicht die Feuerwehr, wenn sie sich nicht bereithalten würde. Für die Zeit nach dem Kontaktverbot sind Gamsens Nachwuchs-Brandschützer vorbereitet. Eckhoff zeigt sich entschlossen: „Wir wollen so schnell wie möglich weitermachen.“