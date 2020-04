Erster Todesfall im Kreis Gifhorn: Ältere Frau stirbt in Klinikum

Im Landkreis Gifhorn ist erstmals eine Patientin am Coronavirus Sars-CoV-2 gestorben. Das teilte die Kreisverwaltung am Mittwochnachmittag mit. Wie es hieß, war die ältere Frau, die zur sogenannten Risikogruppe gehörte, Patientin im Helios Klinikum Gifhorn. Sie starb bereits am Dienstag. Die Frau...