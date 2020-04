Rat schafft Straßenbeiträge in Gifhorn ab

Für Gifhorn gilt von Freitag an eine Haushaltssperre. Damit reagiert die Stadt auf unabsehbare finanzielle Folgen der Corona-Krise. Neue Investitionsvorhaben aus dem 100-Millionen-Euro-Etat dürfen bis zum Beschluss eines Nachtragshaushalts, an dem bereits zuvor gearbeitet wurde, nicht mehr begonnen werden, teilte Bürgermeister Matthias Nerlich am Donnerstag zu Beginn der Notsitzung eines verkleinerten Rats der Stadt mit.

Dennoch wurde es im Verlauf der Sitzung mehr als kostenträchtig. Einstimmig hoben alle Fraktionen die Straßenausbaubeitragssatzung auf. Die siebenstelligen Sanierungskosten laufender Projekte belasten das Stadtsäckel. Ebenso einstimmig reagierte die Politik auf den Betreuungsnotstand mit mehr als 250 unversorgten Familien: Die Diakonie Kästorf soll eine Tagesstätte mit je einer Krippen- und Kindergartengruppe in Kästorf bauen sowie eine Einrichtung mit fünf Gruppen im neuen Baugebiet Hohes Feld: Zwei neue Millionenprojekte.

Das Interesse der abgezählt eingelassenen Zuschauer aber galt vor allem den Straßenbeiträgen. Obwohl die Fraktionen vereinbart hatten, die Redebeiträge zu begrenzen, wurden die Knackpunkte deutlich: Woher kommt künftig das Baugeld? Welche Anlieger profitieren? Welche Partei darf die Urheberschaft für sich reklamieren?

Erste Nutznießer des Beschlusses sind Anlieger der 2019 begonnenen Sanierungsprojekte Feldstraße und Am Quälberg sowie des für 2020 vorgesehenen Fuhrenkamps. Um Haaresbreite verpasst haben die Neuregelung, die formell am 30. April in Kraft tritt, nicht nur die seit 19. März beitragspflichtigen Anwohner der Straßen Am Laubberg und Am Wasserturm. Auch für den Kirchweg, der ursprünglich bis 30. Juni abgerechnet werden sollte, liegen seit 9. April die Schlussrechnungen vor – die Beitragspflicht ist ausgelöst.

Die Beitragssatzung rückwirkend aufzuheben, sei wegen des Willkürverbots der Verfassung unzulässig, betonte Grünen-Ratsherr Rüdiger Wockenfuß. Darüber hatte es zuletzt einen erbitterten juristischen Streit gegeben, doch die die Rechtslage ist geklärt. Einmal ergangene Bescheide sind endgültig.

Finanzieren wollen die Grünen die fehlende Beitrags-Million „durch Einsparungen oder Kredite“. Eine höhere Grundsteuer kommt Wockenfuß zufolge nicht in Frage, um nicht frühere Beitragszahler zusätzlich zu belasten. Außerdem habe der Rat es gerade erst abgelehnt, die Grundsteuer zur Finanzierung der steigenden Kinderbetreuungskosten zu erhöhen.

Die SPD fand keine Mehrheit für einen konkreten Zusatzantrag für eine moderat erhöhte Grundsteuer zur „teilweisen Gegenfinanzierung“. Fraktionschef Ulrich Stenzel empörte sich darauf: „Wollen Sie die Hundesteuer erhöhen?“

CDU-Fraktionschef Thomas Reuter griff die Gerechtigkeitsfrage für jene auf, die zu den letzten Beitragszahler zählen: „Es ist unmöglich, allen gerecht zu werden. Irgendwann gibt es immer einen Schnitt.“ Andere Familien hätten beispielsweise vom Stichtag der Elternbeitragsfreiheit in Kindergärten profitiert. Über die Gegenfinanzierung werde man später beraten. „Die Grundsteuer jetzt zu erhöhen, wäre ein Schnellschuss.“

ULG-Chef Jürgen Völke erinnerte an seinen Antrag zur Abschaffung von 2017: „Nach drei Jahren kommen wir jetzt ins Ziel.“

AFD-Chef Stefan Marzischewski-Drewes verwies auf seinen 2018er Antrag auf eine Bürgerbefragung. Außerdem erneuerte er seine Forderung, das Land Niedersachsen solle wie andere Bundesländer die Straßenausbaukosten tragen. Vorerst solle es in Gifhorn bis auf den Fuhrenkamp ein Ausbau-Moratorium geben.