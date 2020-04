Aktionstag Sauberer Landkreis: Gifhorner sammeln 40 Tonnen Müll

Gifhorn. 2200 Bürger entfernten Anfang März in 75 Gemeinden, Ortschaften und Gruppen im Kreis Unrat. 5000 Euro gehen an drei gemeinnützige Organisationen.

Zum dritten Mal hatte der Landkreis zur Teilnahme am Aktionstag „Sauberer Landkreis“ aufgerufen. Obwohl die Folgen des Coronavirus bereits Anfang März zu spüren waren und viele kurzfristig absagten, machten 2200 Bürger mit, um Wiesen und Felder von Müll zu befreien. „Dabei stand die Gesundheit jedes Einzelnen natürlich an erster Stelle“, erklärt Landrat Andreas Ebel in einem Bericht. „Wir haben uns dazu entschieden, den Aktionstag nicht zu verschieben oder abzusagen, weil jeder freiwillig draußen an der frischen Luft mit genügend Abstand zu den Mitmenschen unterwegs war.“

Insgesamt wurde bei der Aktion in diesem Jahr, das unter dem Einfluss von Corona stand, in 75 Gemeinden, Ortschaften und Gruppen die Umwelt von Müll befreit. Dabei kamen 40 Tonnen Müll zusammen. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es mehr als 3.400 Teilnehmer, die 52 Tonnen Abfall aus der Landschaft holten.

Pro Tonne Müll spendet die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg auch 2020 wieder 125 Euro. 5000 Euro kommen somit drei gemeinnützigen Organisationen im Landkreis zu Gute, so der Landrat. Aufgeteilt wird der Betrag zwischen der Aller-Oker-Lachs-Gemeinschaft, der Aktion Fischotterschutz und dem Nabu-Artenschutzzentrum in Leiferde.

Die Planungen für den vierten Aktionstag „Sauberer Landkreis“ sind bereits gestartet. Am 13. März 2021 soll der nächste Sammeltermin stattfinden.