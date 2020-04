Glasfaser-Optionen für den ganzen Papenteich

Möglichst bald zu richtig schnellem Internet auf Gigabit-Niveau – darauf setzen immer mehr Papenteich-Gemeinden, deren Bürger sich mit überholten Kupfer- oder gar Richtfunk-Lösungen auf die Datenautobahn quälen müssen. Die Gemeinde Didderse hat über ihre Peiner Nachbargemeinde Neubrück die Infrastrukturgesellschaft Deutsche Glasfaser für sich gewonnen. Über den Zugang im Südwesten des Kreises Gifhorn könnten die Investoren, die mit sieben Milliarden Euro eines schwedischen Investorenkonsortiums (EQT) und eines kanadischen Pensionsfonds (Omers) bundesweit sechs Millionen Glasfaseranschlüsse installieren wollen, den Papenteich erschließen.

Denkbar wäre das dort, wo veraltete Leitungsnetze nur eine Basisversorgung mit 30 MBit/Sekunde ermöglichen – und das nach den Erfahrungen entnervter Nutzer oft nur auf dem Papier. Didderses Bürgermeister Randolf Moos wollte ursprünglich am Montag eine Runde mit allen Amtskollegen aus den sechs Papenteich-Gemeinden Adenbüttel, Meine, Rötgesbüttel, Schwülper und Vordorf zusammentrommeln. Die Corona-Krise blockierte den Termin.

Doch das Interesse der Bürger und der Politik ist ungebrochen. Es ist auch realistisch. Zwar baut der Landkreis in einem staatlich geförderten Projekt zusammen mit der Flensburger Net-Services GmbH eine Glasfaser-Ringleitung mit ebenso schnellen Gigabit-Hausanschlüssen. Doch das Netz darf nur sogenannte weiße Flecken erreichen, wo es praktisch gar kein Internet gibt. Schwarze Flecken mit 30 MBit Übertragungsrate sind tabu. In Didderse gibt es bis zu 50 MBit. In der Gemeinde Vordorf gibt es seit Jahren Ärger mit wackeligen Verbindungen in allen drei Ortsteilen Eickhorst, Rethen und Vordorf.

Deswegen nutzte am Montag eine Vordorfer Ratsdelegation um Vize-Bürgermeister Horst Piksa und die CDU-Fraktionsvorsitzende Telse Dirksmeyer-Vielhauer die Gelegenheit, mit Projektleiter Christian Morag von der Deutschen Glasfaser zu sprechen.

Landrat Andreas Ebel teilte dazu auf Anfrage mit: „Die Gemeinde Didderse ist in der Tat kein weißer Fleck und darf durch den Landkreis Gifhorn nicht mit Fördermitteln ausgebaut werden.“ Zwar sei Netzbetreiber Giffinet bereit, Gemeinden und Ortsteile eigenwirtschaftlich mit Glasfaser zu versorgen, wenn sich das durch Kundennachfrage rechne. Erst einmal gelte es aber abzuwarten, ob der geförderte Ausbau im Südkreis-Cluster zustande komme. Die Hürde von 40 Prozent ist dort aktuell zur Hälfte erfüllt. Die Frist, eigentlich bis 15. April, begrenzt, wurde coronabedingt bis Monatsende verlängert. Ebel ergänzt: „Selbstverständlich steht es den Gemeinden frei, eigene Lösungen wie die Kooperation mit der Deutschen Glasfaser zu suchen.“

Telse Dirksmeyer-Vielhauer, die auch Vorsitzende des CDU-Kreistagsfraktion ist, sieht darin ebenfalls kein Problem: „Wir untergraben nicht unser eigenes Kreis-Projekt.“ Randolf Moos zufolge habe Net-Services für teilversorgte Bereiche Anschlussfristen von fünf bis sechs Jahren genannt – aus Südkreis-Sicht viel zu spät.

Deutsche Glasfaser sammelt derweil in Didderse bis Ende Mai Verträge für kostenlose Glasfaser-Hausanschlüsse bei zweijähriger Mindestanschlussdauer ein. Die Wirtschaftlichkeitsschwelle von 40 Prozent der rund 500 Haushalte dümpelt noch bei 11 Prozent. Projektleiter Morag ist aber zuversichtlich. 80 persönliche Beratungstermine könnten nach Ende der Corona-Vertriebspause abgearbeitet werden. Alle Infos und Konditionen samt Beratungsvideo finden sich im Internet unter www.deutsche-glasfaser.de/didderse.

Bürgermeister Moos betont nicht zuletzt angesichts der Erfahrungen mit einem zu langsamen Netzzugang beim Homeoffice in Corona-Zeiten: „Die Chance dürfen wir uns nicht entgehen lassen.“