„Corona hat in Vietnam null Auswirkung auf die Bettenbelegung!“

Pflegeheimen werden ganze Bereiche für Corona-Infizierte frei gehalten, die Zahl der Intensivbetten in Krankenhäusern wurde aufgestockt. Hamsterkäufe, teilweise Mundschutzpflicht – und erste Lockerungen der Einschränkungen, indem Geschäfte unter 800 Quadratmetern seit diesem Montag wieder öffnen dürfen – so sieht das Corona-Bild in Deutschland aus.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Wie es dagegen in Vietnam läuft, kann Andreas Bauerle berichten. Er lebt seit 2012 in Ho-Chi-Minh-Stadt (ehemals Saigon). Als Urlauber war er fasziniert von Vietnam, deren meiste Provinzen er bereiste. Tropisches, stets warmes Klima, ein gutes Lebensgefühl und die Herzlichkeit der Menschen bewogen ihn dazu, nach Vietnam auszuwandern. Seinen Hobbys Angeln, Salsa tanzen, Modellflug und Reisen kann er dort weiter nachgehen. Zudem werde er für Werbe-, Kino- und Fernsehserien als Darsteller gebucht, berichtet Bauerle.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Während zwei seiner Geschwister in Wolfsburg geboren wurden, kam er nach dem Umzug der Familie in Radolfzell am Bodensee zur Welt. Seine Eltern arbeiteten bis dahin im VW-Werk. Viele seiner Verwandten leben auch im Kreis Gifhorn, darunter in Isenbüttel und Müden.

In seiner neuen Heimat seien sehr schnell Vorkehrungen getroffen worden, um das grassierende Coronavirus einzudämmen. Wie in Deutschland auch, wurden Schulen, Kindergärten, Restaurants und Cafés zeitweise geschlossen. Nur über Lieferservice und Abholung werden Kunden noch bedient – die meisten Regionen hielten sich auch daran. Die Grenzen sind zu.

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Man selbst könne sich innerhalb des Landes aber relativ frei bewegen, schildert Bauerle. Märkte, Supermärkte, Bäcker, Läden für den Haushalt, Werkstätten, teilweise sogar Möbelhäuser seien geöffnet. In einigen Regionen sind Lokale, Cafés und Geschäfte schon wieder zugänglich, ab 23. April soll das überall wieder möglich sein.

Bis 22. April fahren keine Stadtbuslinien mehr, Großveranstaltungen mit hohem Menschenaufkommen und Messen sind gestrichen, unnötige Reisen beschränkt. Mundschutz ist Pflicht, „ansonsten umgerechnet 11 Euro Strafe. Der wird hier von den meisten aber so oder so getragen“, sagt der 55-Jährige.

Was hält der Auswanderer von all dem? „Für mich persönlich ist die größte Einschränkung, das alle Cafés und Restaurants zu haben. Auch die Reisebeschränkungen und geschlossenen Grenzen tragen dazu bei, sich unfrei zu fühlen“, sagt der Reiselustige. Daher hat der Auswanderer auch seine ganz eigene Sicht auf die Schutzmaßnahmen. „Für mich wird diese Pandemie von vielen Regierungen, besonders auch in Deutschland, benutzt, um Grundgesetze auszuhebeln und Bürgerrechte zu beschneiden.“

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

Die Einwohner kochten mehr zu Hause und blieben in der Nähe ihrer Wohngegend. „Mehr ist auch nicht nötig“, bringt es Bauerle auf den Punkt. Der Verkehr habe extrem abgenommen. Das wirkt sich auf die Spritpreise aus: In Vietnam kostet der Liter Benzin nur 45 Cent.

Und womit wird gekocht? Mit Hamsterkäufen? Nein: „Gehamstert wird hier gar nicht“. Die Regale seien randvoll gefüllt. Entlastung erfahren die Menschen bei den Stromrechnungen: „Sie werden für April, Mai und Juni vom Staat um 10 Prozent reduziert. Ebenso kommen viele Steuererleichterungen.“

Und wie sieht es mit der medizinischen Versorgung aus? Die Krankenhäuser seien Bauerle zufolge meist leer. „Covid hat in Vietnam null Auswirkung auf die Bettenbelegung der Krankenhäuser!“ Es gebe einige Spitäler mit sehr hohem Standard und viele städtische Kliniken. „Dort ist die Ausrüstung sicher nicht vergleichbar mit denen der EU.“ Bei mehr als 90 Millionen Einwohnen gebe es keine Todesfälle, die auf das Coronavirus zurückzuführen seien, und weniger als 300 Infizierte. Jeder infizierte Fall werde sofort intensiv zurückverfolgt und Quarantäne-Maßnahmen durchgezogen. „Die meisten davon sind wieder daheim.“

Corona in Gifhorn- Alle Fakten auf einen Blick