Alte Holzpfosten in Gifhorn könnten zu einer Burg gehören

Da schlug das Herz der Archäologen höher: Als die Stadt- und Kreisarchäologie am 14. Februar die Nachricht erhielt, dass auf der Baustelle der Cardenap-Mühle in einer Grube Hölzer zum Vorschein kamen, reagierten die Archäologen Dr. Ingo Eichfeld und Heinz Gabriel sofort. Mit Unterstützung des Praktikanten Linus Brune und in Absprache mit dem Bauherrn nahmen sie vor Ort die Arbeit auf. In einer etwa zwei Meter tiefen Grube konnten die Reste von zwei noch gut erhaltenen Eichenpfosten dokumentiert und geborgen werden.

Dank des hohen Grundwasserspiegels waren die Erhaltungsbedingungen für die Holzpfosten ideal, wobei der Rest darüber sich zu Humus zersetzt hatte. Zudem zeigten sich mehrere hellgraue Verfärbungen, vermutlich Standspuren weiterer Pfosten. Diese wurden offenbar in alter Zeit wieder herausgezogen, so dass anderes Bodenmaterial nachrutschen konnte.

Die angespitzten Pfosten waren je 1,15 Meter lang und stark genug, um zu einer sogenannten Spickpfahlgründung zu gehören, auf der ein Gebäude gestanden haben könnte. Natürlich kam da die Frage auf: Wann war das? Mit Hilfe der Dendrochronologie (Jahrringforschung) ist es gelungen, das Alter zu ermitteln. Karl-Uwe Heußner vom Deutschen Archäologischen Institut in Berlin untersuchte die Bäume und stellte fest: Der Baum von Pfosten 1 wurde im Jahr 1448 gefällt,der Baum von Pfosten 2 im Jahr 1343.

Da frisch geschlagenes Holz meist im gleichen Jahr oder kurz darauf verbaut wurde, erstaunt es, dass die beiden Fälldaten mehr als 100 Jahre auseinanderliegen. Dies könnte darauf hindeuten, dass bereits beim Bau ältere Hölzer recycelt wurden. Tatsächlich belegen die gezogenen Pfosten, dass Holz kostbar war und nach Möglichkeit mehrfach benutzt worden ist. Eine andere Möglichkeit ist, dass zu einem späteren Zeitpunkt zusätzliche Pfosten in den Boden gerammt wurden, weil das darauf stehende Gebäude abzusacken drohte. Solche nachträglichen Befestigungsarbeiten sind nicht ungewöhnlich bei mittelalterlichen Spickpfahlgründungen.

Die nun entdeckten Befunde gehören zu einem größeren archäologischen Puzzle, dessen Teile überwiegend noch auf ihre Ausgrabung warten. Anfang 2019 wurde auf dem Gelände der heutigen Baustelle bereits ein Bohlenweg aus dem Jahr 1380 festgestellt. Der Weg führte aus östlicher Richtung kommend an die Ise, die hier vermutlich über eine Furt oder über eine Brücke durch das später nachgewiesene „Vieh Thor“ überquert werden konnte. Weiter südlich wurde bereits 1984 beim Bau des Nicolaihofes in etwa zwei Metern Tiefe an mehreren Punkten eine große und sehr stabile Holzgründung freigelegt. Zum großen Teil ist sie erhalten und liegt unter dem heutigen Geschäft „Mutter Grün“.

Die Archäologische Arbeitsgemeinschaft hat den Verlauf der Spickpfahlgründung seinerzeit mit einfachen Mitteln dokumentiert. Auch wenn damals keine jahrgenaue Datierung vorgenommen wurde, vermutet die Heimatforschung an dieser Stelle den Vorgänger des heutigen Schlosses: Die alte Burg Gifhorn, die 1296 erstmals als „Castrum Gifhorne“ in den Schriftquellen erscheint und 1519 während der Hildesheimer Stiftsfehde zerstört worden ist. Die strategisch günstige Lage an einem Ise-Übergang und die damals geborgenen Funde, die überwiegend aus dem 13. bis 16. Jahrhundert stammen, stützen diese Annahme.

Die beiden nun geborgenen Pfosten liegen rund 35 beziehungsweise 47 Meter westlich der 1984 entdeckten Spickpfahlgründung. Ob ein Zusammenhang mit der vermuteten Burganlage besteht, müssen weitere Bodenaufschlüsse zeigen. Im Zuge der laufenden Bauarbeiten auf dem Cardenap-Gelände wird es allerdings keine weiteren Erdeingriffe bis in die archäologisch interessanten Bodenschichten geben, da der morastige Untergrund mit etlichen Torflinsen in der Tiefe eine Unterkellerung der Gebäude nicht zulässt.

Pfosten in den Boden rammen: Früher und heute. Foto: Stadt Gifhorn

Übrigens unterscheidet sich die moderne Bauweise im Prinzip kaum von der mittelalterlichen Technik: Mit Hilfe von bis zu 15 Meter langen Pfählen wird der Baugrund für die Bebauung vorbereitet. Sie tragen dann sicher die Last der neuen Gebäude. Damals waren die Pfosten aus Holz, heute sind sie aus Beton.

Auch das Einbringen der Pfosten in die Erde hat sich verändert: So werden heute computergesteuerte „Monstermaschinen“ eingesetzt. In der Vergangenheit gab es lediglich Pfahlrammen, wobei ein Gewicht in schweißtreibender Arbeit von Menschenhand bedient werden musste.