Hans-Heinrich Kubsch (links) und Sven Schloßmann mit ihren Pedelecs auf Streife am Tankumsee.

Größere Menschenansammlungen, die gegen die Corona-Verordnungen verstoßen, trifft man in der Regel nicht mitten auf der Straße, sondern eher an den idyllischen Plätzen des Landkreises, die mitunter schwer zugänglich sind. Aus diesem Grund patrouilliert die Gifhorner Polizei nun auch wieder öfter per Fahrrad.

Ein Pedelec, also ein E-Bike mit Energieschub aus der Steckdose, hat die Gifhorner Inspektion schon lange fest im Bestand. Damit Sven Schloßmann und Hans-Heinrich Kubsch zu zweit auf Streife fahren können, hat sie sich vorübergehend das gleiche Bike von den Wolfsburger Kollegen geliehen. „Wir sind diese und nächste Woche damit im Kreis unterwegs“, so Schloßmann. Die ersten Touren führten unter anderem durch Gifhorn, die Gifhorner Schweiz, BGS-Siedlung, zu Schloss- und Tankumsee. Und das Ergebnis? „Hut ab, wie sich die Leute verhalten“, lobt Kubsch, „sie nehmen die Sache wirklich ernst.“ Schloßmann habe während der ganzen Corona-Zeit erst ein einziges Bußgeld einfordern müssen. Ansonsten bleibe es in der Regel bei kurzen Ansprachen, die auch schnell verstanden werden. Der Einsatz laufe zwar unter dem Motto Corona, aber die beiden Beamten halten auch nach Verstößen gegen den Leinenzwang von Hunden und in Sachen Waldbrandgefahr Ausschau. Die Streife auf zwei Rädern habe für die Beamten aber auch noch andere Vorteile als die Erreichbarkeit auf schmalen Wegen: „Wir kommen mit den Menschen viel eher ins Gespräch. Und als Radfahrer bekommt man eine ganz andere Perspektive“, so Kubsch.