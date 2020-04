Die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Menschen im Landkreis Gifhorn stieg am Donnerstag um eine Person auf nunmehr 123. Das teilt die Landkreisverwaltung in ihrem täglichen Bulletin auf Homepage und Facebook-Seite mit. Mittlerweile sind 526 Personen getestet worden – am Vortag waren es noch 515. Die Zahl der an der durch das Virus hervorgerufenen Krankheit Covid-19 gestorbenen Gifhorner blieb unverändert bei vier.