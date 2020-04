Gifhorner Nierenzentrum arbeitet in neuer Klinik

Gifhorn. Das mehr als 30-köpfige Team managt den Umzug in einem Kraftakt an einem Wochenende. Der Neubau kommt in Corona-Zeiten gerade recht.

Mitten in Corona-Zeiten ist das Gifhorner Via-Medis-Nierenzentrum umgezogen. Nach mehr als zehn Jahren am Standort Freitagsmoor sind die mehr als 30 Mitarbeiter um Leiterin Dr. Helena Schucht in einem 1600 Quadratmeter großen Neubau von Investor Peter Obermeier am Löwenzahnweg zu finden. An dem neuen Standort im Gewerbegebiet Celler Straße konzentriert sich in Zusammenarbeit mit niedergelassenen Kardiologen und Diabetologen die ganzheitliche Versorgung von Patienten mit internistischem und nephrologischem Behandlungsbedarf.

Der Umzug fand generalstabsmäßig geplant am vergangenen Wochenende statt. Am späten Freitagabend ging es los. „Dann haben wir Samstag und Sonntag Tag und Nacht durchgearbeitet. Montag früh um 6 Uhr war dann hier alles picobello“, resümiert Klinikchefin Schucht. Der gesamte medizinische Gerätepark musste sorgfältig verpackt und transportiert werden. Den Wiederaufbau überwachte der TÜV. Die Helfer durften sich nicht zu nahe kommen. Corona! Der Infektionsschutz stand über allem. „Alle zwei Stunden musste gewischt und desinfiziert werden“, berichtet die Ärztin. Doch letztlich erfolgte der Umzug genau zur richtigen Zeit: Die Voraussetzungen für Patientensicherheit und Hygiene sind in dem modernen Zweckbau so gut wie nie. Pro Dialysestation gibt es rund zehn Quadratmeter Platz, also viel Abstand zwischen den einzelnen Patienten. Immer dieselbe Krankenschwester kümmert sich in unterteilten Räumen um wenige Besucher. Erstmals verfügt die Klinik am Löwenzahnweg über einen Isolierraum, in dem die regelmäßig zweimal pro Woche notwendige Blutwäsche für Nierenpatienten oder Menschen mit angeborener Fettstoffwechselstörung selbst dann stattfinden kann, falls sie sich mit dem Corona-Virus infiziert haben sollten. „Außerdem steht unser Haus bei Bedarf für Covid-Patienten zur Verfügung“, erläutert Chefin Schucht. Der Klinikalltag dreht sich jedoch um Dialyse und Apherese für die zwei Patientengruppen mit Nieren- und Stoffwechselerkrankungen. „Neben der nephrologischen Praxis mit drei Ärzten werden sich unter unserem Dach zwei weitere medizinische Fachdisziplinen ansiedeln, um eine umfassende ärztliche Versorgung für unsere Patienten zu bieten“, weiß Schucht. Der Neubau erleichtert Patienten wie Mitarbeitern den Alltag. Draußen gibt es genug Parkplätze, innen sind Werkstatt und Technik in den Keller gewandert. Es gibt ein großes Materiallager nicht zuletzt für Vorräte an Hygieneartikeln. Das Personal blickt vom Pausenraum aus wie die meisten Patienten ins Grüne. Das Gifhorner Nierenzentrum ist eine eigenständige GmbH im Verbund der Via-Medis-Gruppe. Diese ist ein Tochterunternehmen der Melsungener B. Braun AG. Das Familienunternehmen versteht sich als Systempartner im Gesundheitswesen und setzte 2019 mit mehr als 64.500 Mitarbeitern fast 7,5 Milliarden Euro um. Das Konzernjahresüberschuss erreichte knapp 280 Millionen Euro.