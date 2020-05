Große Spenderbereitschaft, aber wenige Abstrichsets erreichen DKMS

Das Schicksal von Sebastian Terbrüggen aus Ehra-Lessien bewegt viele Menschen in unserer Region. Der 35-Jährige kann den Blutkrebs nur überleben, wenn er eine Stammzellspende erhält.

Das Organisationsteam um seinen Bruder Tobias Terbrüggen hat gemeinsam mit der DKMS einen Aufruf gestartet, sich als potenzielle Spender registrieren zu lassen. Die „Anteilnahme sei gigantisch“ – und auch die Resonanz auf die DKMS-Aktion bewertet Terbrüggen als „super positiv“: 658 Menschen haben sich laut Annika Schirmacher von der Spenderneugewinnung der DKMS über das Online-Portal ein Registrierungs-Set bestellt – und genau das ist die Krux, die das Ergebnis ein stückweit ausbremst.

Denn: Wie unsere Zeitung berichtete, können wegen der Corona-Pandemie derzeit keine Vor-Ort-Registrierungen vorgenommen werden. In der Vergangenheit gab es mehrfach derartige Aktionen in unserer Region, darunter für den kleinen Emil aus Bechtsbüttel sowie Yonn und Tristan aus Braunschweig. Und immer kamen ganze Menschenscharen, um den an Blutkrebs Erkrankten mit einer Typisierung zu helfen und damit die Chance auf einen geeigneten Spender zu erhöhen. Doch all das ist nicht derzeit nicht möglich. Also besteht die einzige Möglichkeit im Moment darin, potenziell lebensrettende Stammzellspender aufzunehmen, indem Menschen sich Sets nach Hause bestellen. „Meiner Erfahrung nach hätten wir bei einer Aktion direkt vor Ort sicher eine ganze Menge mehr Menschen erreicht“, ist Schirmacher überzeugt. Weil es keine Alternative als die Online-Bestellung gibt, bittet sie eindrücklich darum, die Gelegenheit zu nutzen und die Proben der Wangenschleimhaut, die Zuhause einfach per Abstrich entnommen werden können, zügig ins Labor zu schicken. Denn genau hier hapert es noch gewaltig. Einige würden bereits im Labor ausgewertet, doch „viele haben das Registrierungs-Set noch nicht an uns zurückgeschickt.“ Je später das passiert, desto später kann die Analyse im Labor starten. Doch Sebastian aus Ehra-Lessien braucht die Hilfe JETZT!

Wie sein Bruder sagt, gehe es dem 35-Jährigen aktuell nicht gut. Bis die Analysen durch sind, vergeht viel Zeit. Zeit, die Sebastian nicht hat. Laut Schirmacher braucht die Lieferung der Sets zum Labor coronabedingt ohnehin schon länger als sonst. Sind sie da, bleiben sie vorsichtshalber rund 14 Tage in Quarantäne, „um auszuschließen, dass ich ein Labormitarbeiter gegebenenfalls mit Corona infiziert.“ Die eigentliche Typisierung dauere je nach Auslastung des Labors zwischen vier und sechs Wochen.

Wer sich für den Ehra-Lessiener als Spender am besten eignet, lasse sich Schirmacher zufolge nicht pauschal sagen und hänge sicherlich auch von seinem persönlichen Krankheitsbild ab. „Generell ist allerdings die Wahrscheinlichkeit, dass junge Männer unter 30 Jahren zum Echtspender werden, am höchsten.“

Derweil hoffen Familie, Freunde und Sebastians Partnerin weiter darauf, dass genügend Zeit bleibt, um einen Spender zu finden. Wegen Corona darf der inzwischen in Uelzen Lebende nicht im Krankenhaus besucht werden. „Für Freundin und Familie ist das Besuchsverbot sehr hart. Man würde gerne auch persönlich vor Ort sein. Auch wenn Skype und Co. etwas helfen: reale Kontakte und Krankenhausbesuche sind dann doch besser. Aber aktuell ist das leider nicht möglich, was absolut verständlich und mehr als richtig ist“, meint Bruder Tobias Terbrüggen. Er und die DKMS bitten weiter um Mithilfe.

Unter www.dkms.de/sebastian kann jeder ein Registrierungs-Set nach Hause bestellen, Abstriche von der Wangenschleimhaut nehmen – und ganz wichtig: per Brief zurückschicken an das DKMS-Labor in Dresden. Ob für Sebastian oder einen völlig Fremden – wer einmal in der Datenbank aufgenommen ist, kann potenziell jedem Menschen auf der Welt helfen. Die Zeit rennt.

So läuft eine Stammzellspende laut DKMS konkret ab