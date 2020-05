Vodafone setzt Telefonie der Kreisverwaltung Gifhorn neu auf

Gifhorn. Nach der großen Lösung in der Nacht zu Freitag soll die fast zweiwöchige Störung endgültig behoben sein.

Betreiber Vodafone setzt wegen der hartnäckigen Probleme mit der Telefonanlage der Kreisverwaltung Gifhorn nach der unverhohlenen Kritik von Landrat Andreas Ebel jetzt auf die ganz große Lösung. Vodafone-Sprecher Volker Petendorf kündigte am Donnerstag an: „Die Einspielung einer neuen Software hat die Erreichbarkeit der Kreisverwaltung Gifhorn zwar verbessert, diese Störung aber nicht nachhaltig beseitigt. Unsere Technik-Spezialisten werden daher in der Nacht zum Freitag die gesamte Telekommunikations-Anbindung der Gifhorner Kreisverwaltung neu aufsetzen. Das ist vergleichbar mit einer kompletten Neuanschaltung.“

Die Vorbereitungen liefen bereits auf Hochtouren, so dass die Umsetzung ab Mitternacht erfolgen könne und die Arbeiten Freitag früh beendet würden. Petendorf: „Nach menschlichem Ermessen sollten die Einschränkungen dann ab Freitag früh vollständig beseitigt sein.“

Vodafone bitte die Kreisverwaltung bis dahin noch um Geduld und entschuldige sich für die aktuellen Beeinträchtigungen, so der Sprecher. Weil die Behörde seit 25. April nicht telefonisch erreichbar war und Vodafone erst von seiner Zuständigkeit überzeugt werden musste, hatte Landrat Ebel mit einem Betreiberwechsel gedroht.