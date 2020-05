Gesundheitsamt startet Untersuchungen der künftigen Erstklässler

Gifhorn. Die Schuleingangsuntersuchungen erfolgen unter Einhaltung von Schutzmaßnahmen in der Turnhalle des Humboldt-Gymnasiums in Gifhorn.

Seit Montag ist das Gesundheitsamt dabei, in der Turnhalle des Humboldt-Gymnasiums in Gifhorn die Schuleingangsuntersuchungen für die Kinder durchzuführen, die ab Herbst 2020 eingeschult werden sollen. „Für die Erstklässler müssen wir alle Voraussetzungen für einen guten Start in das Schulleben schaffen. Auch wenn das Coronavirus sich auf viele Bereiche auswirkt, möchten wir im Landkreis alle künftigen Schulkinder untersuchen. Dafür haben wir in diesem Jahr neue Wege gefunden“, sagt Landrat Andreas Ebel. Die Untersuchungen erfolgen zentral und unter Beachtung von Schutzmaßnahmen.

Die Eltern werden telefonisch oder schriftlich zu einem bestimmten Termin eingeladen und erhalten alle Informationen zum Ablauf der Untersuchungen, der richtigen Verhaltensweisen und den notwendigen Vorsichtsmaßnahmen. Dazu gehört die dringende Bitte, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, den genannten Termin einzuhalten und ihn möglichst nur mit dem zu untersuchenden Kind ohne Geschwisterkinder wahrzunehmen. Begegnungen mit anderen Familien sollen möglichst vermieden werden. Dafür werden getrennte Ein- und Ausgänge benutzt. Die Eltern und Kinder werden vor der Tür von einer Mitarbeiterin empfangen und zu den einzelnen Stationen begleitet, um Kontakte zu anderen Familien zu vermeiden.

Das Ergebnis der Untersuchung wird den Schulen schriftlich mitgeteilt, die Eltern erhalten eine Durchschrift des Empfehlungsbogens.