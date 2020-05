Binnen zwei Stunden zehn Raser bei Wesendorf erwischt

Zehn Temposünder zog die Polizei am Donnerstagmittag auf der Kreisstraße 7 nördlich von Wesendorf, an der Kreuzung zur Kreisstraße 4, aus dem Verkehr. Innerhalb von zwei Stunden fuhren zehn Autofahrer mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit durch die Kontrollstelle, an der Tempo 70 gilt. Spitzenreiter war ein 18-jähriger VW-Fahrer aus Wesendorf, der mit 104 km/h in die Kontrolle raste. 80 Euro Bußgeld plus Verwaltungsgebühr, ein Punkt in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot kommen nun auf ihn zu. Außerdem wird er ein teures Aufbauseminar besuchen müssen, da er sich noch in der Führerschein-Probezeit befindet. Diese wird höchstwahrscheinlich nun auch verlängert.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder