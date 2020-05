Kleine Gaumenfreude

Ein frisches Brötchen kann glücklich machen. Mich jedenfalls. Vor allem nach Wochen mehr oder weniger geschmacksfreier Aufbackware. Jetzt brauchten Gaumen und Geschmacksnerven auch mal eine kleine Lockerung. Bestens geeignet dafür war die Überlandfahrt nach Brome. Da gibt es immer wieder kleine Entdeckungen – so wie den Dorfbäcker in Ehra. Kaum wieder zu Hause ließ ich es mir schmecken. Mit Erdbeermarmelade. Ein Träumchen sag ich Ihnen! Ach ja, in Tülau hab ich noch eine Schlachterei entdeckt. Gewissermaßen mitten in der Budnick hätte ich fast gesagt, aber nur, weil der Fleischer Budnik heißt. Jedenfalls freue ich mich jetzt auf eine leckere Bratwurst. Garantiert keine Aufbackware sondern Grillgut – perfekt für den morgigen Feiertag!

