St.-Viti-Spatzen in Didderse zeigen Zusammenhalt in der Krise

Kita St.-Viti-Spatzen in Didderse. An dem sogenannten Fenster geben Janine Dabbert (von links), Monika Ebersold, Yvonne Fechner und weitere Erzieherinnen Bastelmaterial, Bücher & mehr an Eltern und Kinder aus (hier im Bild an Mutter Daniela Giesemann), um sich die Coronazeit während der Kita-Schließung zu versüßen.