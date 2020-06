Baugebiet Vor dem Hagen – kein Grundstücksverkauf, nur Vermietung

Das Baugebiet vor dem Hagen in Osloß an der B 188.

Die Gestaltung des Baugebietes Vor dem Hagen in Osloß, für das im Februar der Vermarktungsstartschuss gefallen war, wird anders ausfallen als gedacht. Wie Bürgermeister Axel Passeier in der Ratssitzung am Mittwoch berichtete, sei die Errichtung von Reihenhäusern vom Tisch. Weil Interessenten zunehmend eine individuellere Bau- beziehungsweise Wohnweise nachgefragt hätten, hat sich Investor Teja Schönberger nach eigenen Angaben um entschlossen und setzt nun auf energieeffizientes, exklusives Wohnen. In Vorgesprächen mit Interessenten sei die Resonanz auf das ursprünglich geplante Vorhaben zwar gut gewesen. „Doch sie haben viele individuelle Wünsche gestellt“, so Schönberger. Das sei nicht nur in Richtung Optik, sondern auch in Bezug auf die Ausstattung gegangen.

Das neue Konzept sieht 57 Wohnungen mit Terrasse oder Balkon ins Grüne und 20 Penthäuser mit Größen zwischen 65 und 120 Quadratmetern und 360-Grad-Blick vor. Hinzu kommen zehn Mehrfamilienhäuser zu jeweils 800 Quadratmetern, die über Luftwärme in Kombination mit Solar beheizt werden. „Hinzu kommen Filterpflaster, Elektroladesäulen, Fahrstühle in jedem Haus“, so der Investor. Die Gebäude würden schallisoliert durch einen sechs Meter hohen, natürlichen Lärmschutz zur Straße und zu Wegen. Auf den Wall soll eine Holzwand mit Deckelschalung kommen, die zusätzlich begrünt wird.

Weil die Nachfrage durch Corona zwischenzeitlich gebremst wurde und „wir nicht wissen, wie sich das entwickelt“, hat Schönberger entschlossen, die Gebäude ausschließlich zu vermieten statt zu verkaufen. Mit „deutlich unter 10 Euro pro Quadratmeter“ wolle er die Mieten unter den aktuell üblichen Neubaumieten ansetzen. Von dem bisherigen Bauunternehmen hat sich Schönberger getrennt. Er nimmt das Zepter in die Hand und werde federführend mit seiner Firma selbst bauen.

An dem Verbrauchermarkt auf einer Größe von 370 Quadratmetern hält der Investor weiterhin fest. Dies soll im Erdgeschoss eines der Mehrfamilienhäuser untergebracht werden. Ein Biomarkt mit regionalen Produkten im Sortiment soll her – am liebsten von einem regionalen Betreiber geführt, der dann auch Produkte aus eigener Herstellung anbieten könnte. Auch ein Spielplatz wird errichtet.

Der Bebauungsplan für das zweite Baugebiet „Über dem Scharrbusch“ kann ab jetzt vier Wochen ausgelegt werden. In dieser Zeit hat die Öffentlichkeit die Möglichkeit, Einwände einzureichen, die geprüft und gegebenenfalls eingearbeitet werden. Nach den Vorgaben des Raumordnungsprogramms des Regionalverbandes Braunschweig wird der erste Bauabschnitt 65 Grundstücke vorhalten, auf denen eingeschossige Einzelhäuser mit Sattel- oder Welldach entstehen sollen. Die Richtlinien des B-Plans besagen zudem, dass Zäune nur aus natürlichem Material bestehen dürfen. Die Zufahrten erfolgen über die Straßen Scharrkoppelweg und Zum Kanal.