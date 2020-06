Sassenburgerin fährt sturzbetrunken Roller

Drei Alkoholsündern kam die Gifhorner Polizei in der Nacht zu Sonntag auf die Schliche. Eine 36 Jahre alte Frau musste die Polizei gar nicht erst für eine Kontrolle stoppen. Die Sassenburgerin war vielmehr am Samstagabend auf der Fahrt von Wahrenholz nach Neudorf-Platendorf an der Kreisstraße 31 in die Böschung gestürzt. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Polizisten Alkoholgeruch wahr. Während sich der Promillewert des Atemtests von 2,41 als unstrittig erwies, hegten die Beamten zunehmend Zweifel an der Darstellung der Frau, ein vorbeifahrendes Auto habe sie von der Straße gedrängt. Die 36-Jährige kam vorerst zur Behandlung ihrer leichten Verletzungen, aber auch für eine Blutprobe ins Klinikum Gifhorn. Die Polizei erstattete gegen die Frau Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Zugleich sucht sie aber Zeugen, die Hinweise auf den angeblichen Unfallverursacher geben könnten.

