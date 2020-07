Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu einer Körperverletzung, mit der am frühen Samstagmorgen eine Auseinandersetzung zwischen drei Männern auf dem Schillerplatz in Gifhorn endete.

Schlägerei am Schillerplatz in Gifhorn: Polizei ermittelt

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Auseinandersetzung am vergangenen Wochenende auf dem Schillerplatz. Vor einem dortigen Lokal wurde ein 17-jähriger Gifhorner am frühen Samstagmorgen, 11. Juli, gegen 3.05 Uhr von zwei Männern angesprochen. Im Laufe des kurzen Gespräches schlugen diese ihn offenbar grundlos und ohne Vorwarnung ins Gesicht und in die Rippen. der 17-Jährige stürzte zu Boden und erlitt eine Platzwunde und diverse Hautabschürfungen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein Pkw mit Wolfsburger Kennzeichen sich nach dem Vorfall mit hoher Geschwindigkeit vom Schillerplatz entfernt haben. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und bittet um Hinweise zur Tat und zum Fahrzeug unter (05371) 9800.

red