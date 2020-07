Lebensgefährliche Autofahrt durch Isenbüttel

Isenbüttel. Mit extrem hoher Geschwindigkeit und in Schlangenlinien raste ein Auto an einer Zivilstreife der Polizei Gifhorn vorbei, die reagierte sofort.

Gegen 8.15 Uhr fiel einer zivilen Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Gifhorn in Isenbüttel ein Peugeot mit lettischem Kennzeichen auf, der mit unsicherer Fahrweise und extrem überhöhter Geschwindigkeit durch die Ortschaft Isenbüttel gefahren wurde, berichtete die Polizei am Sonntag.

Dabei fuhr das Auto teilweise in Schlangenlinien in den Gegenverkehr und mit einer Geschwindigkeit von bis zu 180 km/h bei erlaubten 50 km/h sowohl in der Ortschaft, als auch im innerörtlichen Baustellenbereich.

Das Fahrzeug konnte schließlich an der Einmündung Gifhorner Straße/Braunschweiger Straße angehalten werden. Zu diesem Zeitpunkt war es einem glücklichen Umstand zu verdanken, dass es nicht zu einem Unfall gekommen war, da sich andere Fahrzeuge nicht im Straßenverkehr befanden, schreibt die Polizei.

Im Rahmen einer anschließenden Verkehrskontrolle, unter Hinzuziehung eines weiteren Funkstreifenwagen, wurde bei dem 21-jährigen lettischen Saisonarbeiter aus dem Kreis Gifhorn eine Alkoholisierung von 2,68 Promille festgestellt. Das Fahrzeug wurde vor Ort abgestellt, die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

Danach wurde dem Fahrzeugführer in der Helios Klinik in Gifhorn eine Blutprobe entnommen. Zur Durchführung weiterer Maßnahmen wurde der beschuldigte Autofahrer zunächst dem Gewahrsam der Polizei Gifhorn zugeführt.