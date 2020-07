War die Ampel an der B 4 bei Ausbüttel rot? Zeugen gesucht

14.07.2020, Berlin: Ein Polizeiauto steht in Wannsee in der Nähe zur Stadtgrenze zu Potsdam. In diesem Bereich hatte am Abend eine Festnahme stattgefunden. Die Berliner Polizei und die Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass ein in der Region gesuchter Serienvergewaltiger gefasst ist. "Nach einer weiteren Vergewaltigung im Raum Potsdam konnten Polizeibeamte heute Abend einen 30-jährigen Mann festnehmen, bei dem es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um den gesuchten Serientäter handelt", twitterte die Berliner Staatsanwaltschaft. Foto: Julian Stähle/dpa-Zentralbild/dpa - ACHTUNG: Fahrzeugkennzeichen wurde aus rechtlichen Gründen gepixelt +++ dpa-Bildfunk +++

Ribbesbüttel. Am frühen Dienstagmorgen kollidierten zwei Autos an der Einmündung B 4 / L 320. Fraglich ist, ob ein Fahrer eine rote Ampel missachtete.

Zeigte die Ampel Rot oder Grün? Um diese Frage zu beantworten, sucht die Polizei Meine Zeugen zu einem Unfall am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 4 beim Bahnübergang Ausbüttel. Gegen 6.35 Uhr fuhr ein 56-jähriger aus Peine mit seinem VW Golf auf Landesstraße 320 von Ribbesbüttel in Richtung B 4. An der Einmündung zur Bundesstraße bog er nach links in Richtung Gifhorn ab, möglicherweise trotz roter Ampel. Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit dem VW Polo einer 25-jährigen Gifhornerin, die in Richtung Braunschweig fuhr. Hierbei wurde die Frau leicht verletzt, der Golffahrer kam mit dem Schrecken davon. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 6000 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen, insbesondere Autofahrer, die sich hinter dem VW Golf befanden, als dieser in die Einmündung fuhr. Diese werden gebeten, sich unter (05304) 91230 bei der Polizei Meine zu melden. Von Interesse ist insbesondere, welches Licht die Ampel für den Golffahrer gezeigt hat.

