Die Polizei sucht diejenigen, die am Naturlehrpfad in Meinerse einen Ultramagneten in die Oker gehängt haben und dabei ein Gitter am Wehr beschädigt haben könnten.

Starker Magnet hängt in Meinersen am Okerwehr

Unbekannte haben am Montag, 20. Juli, zwischen 10 und 17.50 Uhr einen Neodym-Magneten am Schutzgitter der Okerwehr-Anlage am Naturlehrpfad in Meinersen angebracht. Laut Polizei gehören diese Magnete zu den stärksten der Welt.

Einem 33-jährigen Spaziergänger fiel zunächst nur ein rotes Seil auf, das am Absperrgitter angebracht war und ins Wasser ragte. Nachdem er dabei scheiterte, das schwere Seil herauszuziehen, versuchte es der 44-jährige Verantwortliche für die Wehranlage. Nur mithilfe eines sogenannten Gaffs (Haken an einem langen Stiel, der insbesondere für das Hochseeangeln genutzt wird) gelang es im schließlich. Der Magnet könnte das unter Wasser liegende Schutzgitter beschädigt haben. Ob dem so ist, sei aufgrund des Hochwassers zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar, so die Polizei weiter.

Diese ultrastarken Magneten werden oftmals von „modernen Goldwäschern“ angebracht, die versuchen, auf diese Art und Weise Metalle aus dem Wasser zu „fischen“, so die Polizei.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Meinersen unter (05372) 97850 in Verbindung zu setzen.

red