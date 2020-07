Unter anderem richteten die Täter in einem Garten des Philipp-Melanchthon-Gymnasiums Meine Schäden an.

Meine. Mitte Juli richteten unbekannte Täter am Philipp-Melanchthon-Gymnasium in Meine und an der Oberschule Papenteich in Groß Schwülper Schäden an.

Zerstörungen in zwei Schulen in Meine und Groß Schwülper

Zwei Schulen in der Samtgemeinde Papenteich wurden in der vorletzten Woche zum Ziel von Sachbeschädigungen. Auf dem Grundstück des Philipp-Melanchthon-Gymnasiums Meine wurde ein Kräutergarten zwischen Sonntag, 12. Juli, 19 Uhr und Montag, 13. Juli, 8 Uhr von unbekannten Tätern heimgesucht. Sie verbogen die Fensteröffner an einem Gewächshaus, rissen mehrere Pflanzen aus der Erde und Äpfel von einem Baum. Zudem verschoben sie mehrere Feldsteine und entleerten die Regentonne.

An der Oberschule Papenteich in Groß Schwülper warfen die Täter mit Bierflaschen der Marke Astra eine Fensterscheibe an der Schulhofseite ein. Dies muss zwischen Mittwoch, 15. Juli, 17 Uhr und Donnerstag, 16. Juli, 7 Uhr passiert sein. Die Polizei Meine bittet um sachdienliche Hinweise zu beiden Fällen unter (05304) 91230.

