Vereinsmeisterschaften des MTV Walle im Tennis laufen

Die Sparte Tennis vom MTV Walle veranstaltet in diesem Jahr und seit einiger Zeit wieder Vereinsmeisterschaften, und die zahlreichen Anmeldungen lassen auf viele tolle Spiele hoffen, heißt es in einer Mitteilung. „Wir haben auf großen Zuspruch gehofft, doch die Teilnehmerzahl hat alle unsere Erwartungen übertroffen. Letztlich finden über 60 Spiele statt, das ist einfach super“, so das Organisationsteam.

Sechs Konkurrenzen

Insgesamt werden demnach sechs Konkurrenzen mit 39 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ausgetragen: Damen-Einzel, Herren-Einzel (unter 50 Jahre), Herren-Einzel (über 50) sowie im Doppel-Herren (beide Partner unter 100), Doppel-Herren (beide Partner über 100) und im Mixed. Bemerkenswert sei, dass allein in der Herren-U50-Konkurrenz 16 Spieler an den Start gingen, und sehr erfreulich sei auch, dass acht verschiedene Mixed-Doppel stattfänden. Es zeige die positive Entwicklung der letzten Jahre, wo viele Erwachsene im Herren- und gerade auch im Damen-Bereich hätten dazugewonnen werden können.

Jeder bestreitet zwei Spiele

n den Konkurrenzen findet auch immer eine Nebenrunde statt, so dass jeder mindestens zwei Spiele bestreitet, so der Verein. Die Auslosung hat bereits stattgefunden, nun wird es in den nächsten Wochen viele spannende und interessante Spiele auf der Anlage geben. Am6. September finden dann die Finals mit anschließender Siegerehrung statt. Auch die Finalspiele der Jugendmeisterschaften finden an diesem Tag statt, so dass dieser für alle im Verein ein echtes Highlight werden soll, so die Ankündigung.

Der MTV Walle biete auch anderen Interessierten und Wiedereinsteigern immer wieder gerne die Möglichkeit, Tennis kennenzulernen oder die richtigen Spielpartner oder Spielpartnerinnen zu finden. Wer Interesse hat, der kann sich unter vorsitzender-tennis@mtv-walle.de melden.

red