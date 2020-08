Gifhorner Polizei stoppt 12 Verkehrssünder

Zwölf Verkehrssünder sind am Donnerstagvormittag zwischen 10 und 11.30 Uhr auf der Kreisstraße 114 in Höhe Calberlah von der Gifhorner Polizei gestoppt und zur Kasse gebeten worden. Elf davon waren Temposünder, ein Autofahrer überholte im Überholverbot. Schnellster Fahrer war ein 22-Jähriger aus Flechtorf, der mit seinem VW bei erlaubtem Tempo 70 mit 120 Stundenkilometern an den Beamten vorbeiraste. Ihn erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro plus Verwaltungsgebühr, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Im Überholverbot überholte ein 50-jähriger Gifhorner mit seinem Ford einen Lastwagen. Ihm drohen nun ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro plus Verwaltungsgebühr und ein Punkt in Flensburg.

red