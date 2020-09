Mit Sicherheitsabständen, so wie hier zwischen Stadthallen-Geschäftsführerin Dagmar Marcks-Lübberink (links) und Öffentlichkeitsarbeiterin Stefanie Schrader, wird ein eingeschränktes Programm im Theatersaal der Stadthalle Gifhorn starten können.

Gifhorn. Das Kinderprogramm startet, die Theater-, Kleinkunst- und Sonntags-Veranstaltungen sind noch auf Eis gelegt. Man will retten, was zu retten ist.

In der Stadthalle Gifhorn läuft der Betrieb wieder an

Am 13. September wird es endlich so weit sein: Das Theaterstück „Dreimal König“ ist der Neustart für das Kulturleben in der Stadthalle nach der Corona-Zwangspause. Dank eines mit dem Gesundheitsamt abgestimmten Hygienekonzeptes kann zumindest das Kinderprogramm starten. „Dreimal König“ ist ein Nachholtermin für die ursprünglich geplante Aufführung im Frühling.

„Allerdings haben wir uns schweren Herzens entschieden, unsere Flaggschiffe ruhen zu lassen: Das Theater-, Kleinkunst- und Sonntags-Abo“, berichtete die Stadthallen-Geschäftsführerin Dagmar Marcks-Lübberink bei einer Pressekonferenz. „Zurzeit werden keine Abos verkauft, unsere Abonnenten verlieren nichts, wir ziehen keine Abo-Kosten ein. Unsere Planung ist sehr kurzfristig: Wir werden immer von Monat zu Monat prüfen, welche der ursprünglich geplanten Veranstaltungen, die im Programmheft stehen, doch noch stattfinden können.“ Entscheidend seien immer die aktuellen Vorschriften vom Land Niedersachsen.

Hygienekonzept: Höchstens 130 Zuschauer im Theatersaal

Laut dem Hygienekonzept dürfen nur ein Viertel aller Plätze im Theatersaal besetzt werden. Das Maximum liegt also bei etwa 130 Zuschauern, was deutlich weniger ist als die Zahl der festen Abonnenten. Alle müssen einen Registrierungsschein ausfüllen und auf dem Weg vom Eingang bis zu ihrem Sitzplatz eine Mund-Nasen-Maske tragen. Wenn dieses Hygienekonzept eingehalten wird, sind auch Fremdveranstaltungen wie zum Beispiel Tagungen möglich – zu unveränderten Preisen.

„Wir werden uns zeitnah mit unseren Abonnenten in Verbindung setzen“, kündigte Stefanie Schrader an, die Öffentlichkeitsarbeiterin der Stadthalle. „Wenn dieses Jahr doch noch Abonnement-Veranstaltungen möglich sind, dann haben unsere Abonnenten ein Vorkaufsrecht. Wir versuchen, so viel wie möglich zu retten.“

Einige Veranstaltungen können vom Theatersaal in den Großen Saal ausweichen

Manche Veranstaltungen, zum Beispiel Kabarett-Shows, können vom Theatersaal in den Großen Saal ausweichen – dann selbstverständlich mit Corona-konformer Bestuhlung. Foto: Maximilian Wiescher / BZV

Die Comedy-Veranstaltungsreihe „Heiße Kartoffeln“ des Kulturvereins wird einfach vom Theatersaal in den Großen Saal verlagert. Dort sei es auch kein Problem, die Stühle für das Publikum in ausreichendem Abstand aufzustellen. „So etwas ist bei uns immer möglich, wenn nicht zu viel Bühnentechnik im Spiel ist“, erklärte Dagmar Marcks-Lübberink weiter. „Eine kleine Bühne für einen Comedian aufstellen kann man immer. Aber ganze Theaterstücke oder Musicals kann man natürlich nur im Theatersaal aufführen.“

Nicht nur für die Besucher, sondern auch für die Mitwirkenden muss die Stadthalle einen möglichst guten Gesundheitsschutz gewähren. Bei einem drei- oder vierköpfigen Kindertheater-Team oder einem Comedian, der allein auftritt und höchstens noch einen Techniker mitbringt, sei das kein Problem. Aber für ein großes Theater- oder Musical-Ensemble inklusive Techniker, Garderobiere und anderer Beteiligter wäre es unmöglich, in den Backstage-Räumen die gebotenen Abstände einzuhalten.

„Unsere Prämisse ist natürlich: Retten, was zu retten ist“, erläuterte Marcks-Lübbering. „Wahrscheinlich können wir in der Spielzeit 2021/22 vieles von dem nachholen, was jetzt nicht möglich ist.“