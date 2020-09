Mann flüchtet in Gifhorn nach Fahrradunfall mit Kind

Ein Unfall mit zwei Fahrradfahrern hat sich am Dienstag, 1. September, gegen 19 Uhr in Gifhorn ereignet. Ein 12-Jähriger wartete laut Mitteilung der Polizei an der Konrad-Adenauer-Straße (Höhe Schleusendamm), um die Straße in Richtung Stadtmitte zu überqueren.

Ein auf dem Radweg in Richtung Lüneburger Straße fahrender Mountainbikefahrer übersah das Kind und stieß gegen das Rad des Jungen, wodurch beide stürzten. Der Junge wurde bei dem Sturz leicht verletzt, sein Fahrrad beschädigt. Die Polizei sucht den Mountainbikefahrer, der sich vom Unfallort entfernte, oder Zeugen. Er sei 20 bis 25 Jahre alt, habe blondes Haar, eine Tarnhose getragen und einen Nike-Rucksack.

red