Der Einzelhandel und die Gastronomie seien arg gebeutelt, litten unter den Corona-Beschränkungen, sagte Horst Ganz (CDU) in der Sitzung des städtischen Ausschusses für Feuerwehren, Verkehr und öffentliche Ordnung. Deshalb soll der Verzicht auf Parkgebühren an Samstagen „ein zusätzlicher Anreiz“ sein, die Geschäfte zu besuchen. Die Mehrheit stimmte dafür.

Die Ausnahme von der Regel soll bis Ende des Jahres alle stadteigenen Parkflächen betreffen, also auch das Parkhaus Hindenburg und den an der schottischen Mühle, aber nicht den Parkplatz und das Parkhaus von Schütte und Edeka an der Konrad-Adenauer-Straße, die privat sind.

Verlängerung bis Ostern scheiterte

Bürgervertreter für die ULG, Volker Pollack, fand es allerdings kontraproduktiv, in der Corona-Zeit die Publikumsströme an einem Tag zu verdichten – „das sollte man auf die Woche verteilen“. Und Rüdiger Wockenfuß (Grüne) hielt die Lenkungswirkung für zu gering – „wir haben genügend kostenfreie Parkplätze“. Doch die beiden setzen sich genauso wenig durch wie Boris Jülge (SPD) mit dem Vorschlag, die Sparaktion sogar bis Ostern auszuweiten, und Stefan Marzischewski-Drewes (AfD) mit dem Antrag, den Beschluss vom 20. Januar dieses Jahres für die jüngste Parkgebührenerhöhung wieder rückgängig zu machen.

Die endgültige Entscheidung trifft allerdings der Stadtrat am kommenden Montag, 5. Oktober, ab 16 Uhr im Rathaus.