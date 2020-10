Besonders der Breitband-Ausbau im Landkreis Gifhorn läuft gut

Der Breitbandausbau hat begonnen, die Entwicklung der K114 ist in Arbeit, ein Flexbussystem in der Samtgemeinde Wesendorf steht vor der Realisierung - all diese Projekte sind Bestandteil des Kreisentwicklungskonzeptes (KEK) bis zum Jahr 2025. Nach vier Jahren zogen Landrat Andreas Ebel und Christine Gehrmann, Leiterin der Stabsstelle Kreisentwicklung und Demografie, eine überaus positive Bilanz.

Giffinet vermarktet in Kürze auch schwarze Gebiete

„Und die nächste Stufe wird in Kürze gezündet“, freute sich Ebel mit Verweis auf die Ankündigung des Glasfasernetzbetreibers Giffinet, der zusammen mit einem Planungsbüro und einem Tiefbauunternehmen mit Hochdruck an einem Konzept zum Glasfaserausbau der sogenannten schwarzen Flecken für viele Gemeinden aus dem Landkreis Gifhorn arbeitet. Bisher durfte das quasi kreiseigene Glasfasernetz nur in so genannten weißen Flecken, Gebiete in denen die Netzgeschwindigkeit unter 30 Mb/s liegt, vermarket werden.

Läuft also bei der Kreisentwicklung. Gehrmann und Ebel machen kein Hehl daraus, dass der Landkreis durchaus in einer komfortablen Situation ist, aus der sich zukunftsorientierte Projekte aufbauen lassen. Die Bevölkerungszahl nimmt weiter zu, die Geburtenzahl steigt, es wandern vornehmlich jüngere Menschen zu. Die Einkommenssituation ist mehr als gut, liegt über dem Bundesdurchschnitt und liegt in Niedersachsen im vorderen Bereich.

Von A wie Arbeit bis über M wie Mobilität bis W wie Wohnen

Das Kreisentwicklungskonzept gliedert sich in sechs Themenbereiche – von A wie Arbeit bis über M wie Mobilität bis W wie Wohnen. Hier eine Kurzübersicht der bisher erreichten Ziele:

Arbeit und Wirtschaft: Als Wiedereinstiegsprojekt für Frauen im Isenhagener Land wurde der EinLaden erfolgreich gegründet. Weiter im Fokus: die Förderung der regionalen Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte.

Bildung: Der Landkreis hat ein Stipendienprogramm für Berufe der Medizin, Erziehung, Altenpflege und Geburtshilfe aufgelegt. Mit der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter wurde eine Kooperationsvereinbarung für die Einrichtung einer Jugendberufsagentur unterzeichnet.

Kultur: Geplant ist die Neugestaltung des Historischen Museums Schloss Gifhorn mit neuer Dauerausstellung.

Lebensbedingungen: Erfolgreich eingerichtet hat der Landkreis eine Hebammen-Zentrale. Mehrere Projekte konzentrieren sich auf eine Stärkung des Ehrenamts. Die Stabstelle Integration soll die Situation zugewanderter Menschen verbessern. Ein Aktionsplan Inklusion beschäftigt sich mit der gleichberechtigten Teilhabe. Außerdem unterstützt der Landkreis den Ausbau der Tele-Medizin. In Arbeit ist ein neuer Familienwegweiser.

Mobilität: Vergangenes Jahr startete ein On-Demand-Verkehrsprojekt im Nordkreis. Die zweite Verkehrsinfrastrukturkonferenz beschäftigte sich mit der Zukunft der K114, der Kreisstraße Gifhorn-Wolfsburg.

Wohnen: Das Baulücken- und Leerstandskataster wurde überarbeitet. Der Gebäudebestand des Landkreises wird hinsichtlich der energetischen und finanziellen Einsparpotenziale überprüft. Für gemeinschaftliche Wohnprojekte unterstützt der Landkreis den Aufbau eines Arbeitskreises.

„Die ehrgeizigen Projekte sind Aufgaben, die über die originären Aufgaben der Kreisverwaltung hinausgehen“, erläutert Landrat Andreas Ebel. „Wir gehen diese Themen gerne an und freuen uns über die bisherigen Erfolge.“