Um die Nachfrage nach Eigenheimen decken zu können, plant die Gemeinde Weyhausen mit Klanze-Nord ein weiteres Baugebiet, das hinter dem Neubaugebiet Klanze-Ost entstehen soll.

Der Entwurf für einen entsprechenden Bebauungsplan stand jetzt auf der Tagesordnung der jüngsten Gemeinderatssitzung – und sorgte nicht bei allen Ratsmitgliedern für Freudenschreie. So ging es Martin Eisbrenner (parteilos) zu schnell. Seiner Auffassung nach sei es ratsamer, erst das Baugebiet Klanze-Ost fertigzustellen, bevor die nächste Baustelle aufgemacht wird. Auch Karin Meier (WGW) hatte Bauchschmerzen damit, den Entwurf jetzt schon auszulegen. „Ich hätte noch einige Änderungswünsche. Das geht mir zu schnell.“

Reinhard Wessel (WBG) erinnerte daran, dass durch die Stellungnahmen der Öffentlichkeit, die eingereicht werden, ohnehin neue Ansätze und Denkanstöße kommen werden, sodass sich die Politik mit diesem Input dann erneut mit Änderungen befassen könne.

Detlev Lempke (WGW) lag das Thema Staubbelastung auf dem Herzen. „Das Thema ist da und muss ganz klar kommuniziert werden, damit sich Neubürger hinterher nicht beklagen können, nicht informiert worden zu sein.“ Bürgermeisterin Gaby Klose (WBG) sagte im Gespräch mit unserer Zeitung, dass die PVS als Investor die Thematik auf dem Zettel habe und es vertraglich festgehalten werde.

Auch Bürger Matthias Volk war der Meinung, dass es für die Auslegung eines Entwurfs für das neue Baugebiet zu früh sei, ehe die alte Baustelle in Klanze Ost nicht komplett abgeschlossen sei. Zudem appellierte er an die Politiker, durch auf Baurecht spezialisiertes Fachpersonal zu prüfen, ob die vertraglich vereinbarte Leistung auch tatsächlich erbracht werde. Im Rundschau-Gespräch nahm er Bezug auf den Schlamassel im Baugebiet Wohnen am Golfplatz in der Nachbargemeinde Bokensdorf, das nach etlichen Jahren immer noch nicht fertig gestellt ist. Zum Hintergrund: Weil damals vertraglich keine Sanktionen geregelt waren, was dem Erschließungsträger bei Nichterfüllung der Leistung droht, hatte die Gemeinde letztlich auch keine rechtliche Handhabe, als sich alles immer weiter hinauszögerte. Inzwischen ist der dortige Erschließungsträger WAG insolvent, die Gemeinde Bokensdorf sucht mittels Anwalt einen Weg, wie es weitergehen könnte. Hier kann Klose für Weyhausen allerdings beruhigen: „Da sind wir sowas von abgesichert, alles ist im Vertrag geregelt.“

Zum Thema Prüfinstanz führte Klose aus, dass schon im Baugebiet Klanze-Ost fast wöchentlich Besprechungen mit allen Beteiligten stattfänden, an denen auch der Planer teilnimmt und den aktuellen Stand abgleicht. Auch der festgelegte Grad der Versiegelung werde genaustens im Auge behalten. „Wir haben hier so viele Prüfungsinstanzen“ – das werde auch in Klanze-Nord nicht anders sein. Bisher hielten sich laut Klose die Häuslebauer in Klanze-Ost an die geltenden Gestaltungs- und Baustile, auch im Straßenausbau laufe alles.

Mit den Gegenstimmen von Eisbrenner und Meier stimmte der Rat letztlich für die Auslegung des B-Plan-Entwurfs.