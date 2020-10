Strittige Straßennamen sollen zunächst erhalten bleiben

CDU-Ratsherr Willi Knerr sichtlich bewegt, Nicole Rudbach (ÖDP) mit deutlichem Appell, Ralf Richter (Bündnis 90/Die Grünen) mit beklemmendem Gefühl, Renate Bobisch (SPD) ganz sachlich und Robert Preuß (AfD) voller Polemik – Bürgermeister Matthias Nerlich sprach von einer „Sternstunde des Rates der Stadt Gifhorn“. Selten sei in einer Sitzung des Rates so intensiv, so engagiert diskutiert worden wie am Montagabend in der Stadthalle. Nach mehr als einer Stunde Debatte über das Thema „Umbenennung von Straßennamen“ von Menschen, die in unterschiedlicher Art und Weise eine Verbindung zur Nazi-Diktatur hatten, beschloss der Rat mehrheitlich, die Straßen zunächst nicht umzubenennen.

Genau genommen waren es drei Beschlüsse zu dem Thema. Einstimmig sprach sich der Rat dafür aus, dass die Stadt Gifhorn sich intensiv und nachhaltig mit den Biografien der Personen auseinander setzt, nach denen in Gifhorn Straßen und Plätze benannt wurden, sowie mit den Umständen, die zu der Benennung geführt haben. Ebenso einstimmig fiel der Beschluss, ein neues Regelwerk für die Vergabe von Straßennamen aufzustellen. Strittig blieb die Umbenennung jener Straßen, deren Namensgeber sich laut der fachwissenschaftlichen Untersuchung der Biografien durch den Historiker Manfred Grieger in unterschiedlichem Maße für das NS-Regime engagierten. Dazu gehören die ehemaligen Bürgermeister Herbert Trautmann, Ludwig Kratz und Stadtchroniker Dr. Ulrich Roshop, der bereits 1931 NSDAP-Mitglied war. Die ÖDP sprach sich für eine unverzügliche Umbenennung aus, SPD und Grüne forderten Seite an Seite die Einrichtung einer Kommission, die Kriterien entwickeln sollte, anhand derer die betroffenen Straßen umbenannt werden sollten. Die CDU stand hinter dem Vorschlag der Verwaltung, in dem es erst hieß: „Alle Straßennamen, die in der Stadt Gifhorn heute bestehen, sollen erhalten bleiben.“ Bürgermeister Nerlich schlug während der Debatte den Zusatz „sollen zum jetzigen Zeitpunkt erhalten bleiben“ vor. Er verwies darauf, dass die Stadt am Anfang eines Prozesses der Aufarbeitung stehe. In drei Jahren könne nicht aufgeholt werden, was 30 Jahre und länger versäumt worden sei. Eine Antwort auf seine Frage „Ist ein NSDAP-Mitglied gleich ein Nazi?“ gab der Bürgermeister indes nicht. Dafür kritisierte er scharf die Vorwürfe der AfD und die damit verbundene moralische Überhöhung. Deren Ratsmitglieder Robert Preuß und Stefan Marzischewski-Drewes hatten das Projekt des Historikers Grieger für gescheitert erklärt. Gepuscht von linken Randgruppen, sei das Lebenswerk lokaler Persönlichkeiten wie Herbert Trautmann beschädigt worden. Nicole Rudbach verlangte eine umgehende Änderung der Straßennamen. Es gebe kein Argument zur Beibehaltung. Sie erinnerte daran, dass Gifhorn schon 1933 eine Nazihochburg gewesen ist. 73,8 % der Wähler hätten 1933 für die NSDAP gestimmt – so viele wie in keiner anderen Stadt des Deutschen Reiches. Nun sei es an der Zeit, Größe und Rückgrat zu zeigen und ein Zeichen zu setzen. Ähnlich sah es Anke Klitzke (Bündnis 90/Die Grünen): Sie forderte eine schnellstmögliche Umbenennung auf der Basis von klaren Kriterien. Willi Knerr stellte klar: „Es gibt kein Versagen von Herrn Grieger.“ Er hatte nicht den Auftrag, möglichst viel Schmutz zu finden. Und es gehe auch nicht darum, mit Dreck auf jemanden zu werden, sondern Fakten zu benennen. Der Rat treffe seine Entscheidung auf der Grundlage der heutigen Erkenntnisse. Wenn festgestellt werde, dass es einen Täter gibt, müsse neu diskutiert werden. Ähnlich sah es CDU-Fraktionsvorsitzender Thomas Reuter: „Es ist eine Momentaufnahme.“ Er schlug vor, das Wort „zunächst“ so ergänzen. Dafür fand sich eine Mehrheit.