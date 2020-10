Gifhorner Schule und Allerwelle streiten über Schulschwimmen

Hinter den Kulissen der Allerwelle tobt eine Auseinandersetzung um den Neustart des Schulschwimmens in Corona-Zeiten. In dem teilweise mit harten Bandagen ausgefochtenen Interessenkonflikt hat sich Grundschul-Rektorin Dörte Gollin von der Gebrüder-Grimm-Schule zur Wortführerin aufgeschwungen. Gerade in den dritten Klassen geht es nicht nur um Fitness: Hier lernen viele Kinder schwimmen, selbst wenn deren Familien sich privat nicht darum kümmern.

Falk Tietze als Vorsitzender des Elternrates an der Gebrüder-Grimm-Schule hat das Ringen um die Verteilung endlicher Ressourcen in Corona-Zeiten öffentlich gemacht. Er will Druck machen, dass es wieder los geht.

Wie streng muss das Hygienekonzept sein?

Allerwelle-Chef Walter Lippe, der den Schülern das als Lehrschwimmbecken bestens geeignete 170 Quadratmeter große Therapiebecken mit Hubboden komplett zur Verfügung stellen will, hat gar nichts dagegen. Er pocht aber auf ein striktes Hygienekonzept und erinnert an die Bedürfnisse der Öffentlichkeit. Viele Schwimmer seien älter und zählten zu Corona-Risikogruppen. „Wir sind kreisweit der Betrieb mit den meisten Besuchern. Bei durchschnittlich 300 Tagesgästen müssen wir trotz Pandemie das Risiko für alle gering halten. Wir können nicht die Öffentlichkeit für die Schulen aussperren.“

Rektorin Gollin hält die von der Allerwelle geforderten Bedingungen dennoch für überzogen. „Wir tragen die Verantwortung. Wir sind Mieter der Bahnen. Wir richten uns nach den Erlassen des Kultusministeriums.“

Die Behörden geben den Schulen grünes Licht.

Tietze zufolge ist Schwimmunterricht seit 5. August durch die Landesschulbehörde wieder erlaubt. Das Gesundheitsamt des Landkreises habe keine Bedenken gegen Schwimmunterricht in Klassenstärke. Aus Tietzes Sicht eilt es: In den vierten Klassen gebe es wegen der Corona-Pause noch 18 Nichtschwimmer. Sie seien potenzielle Opfer von Badeunfällen.

Allerwelle-Chef Lippe hat dafür Verständnis. Seine Kernforderung lautet aber: Maximal zehn Kinder pro Gruppe, zwei Aufsichten. Nur so sei sichergestellt, dass die Schule einerseits die Aufsicht am Becken leisten könne, andererseits aber auch in dem vergleichsweise engen Sanitärtrakt mit pandemiebedingt verknappter Kapazität sowie in dem engen Barfußgang, wo sich die Schwimmer auf dem Weg zu den Becken ohne Maske begegnen. „Das könnten selbst Eltern ohne weitere Qualifikation übernehmen“, wirbt Lippe für eine pragmatische Lösung.

Die geforderten Bedingungen kann die Schule nicht erfüllen.

Das wiederum hat Rektorin Gollin bislang anders verstanden. „Wir sollten zwei Aufsichten mit silbernem Rettungsschwimmerschein stellen. Das ist das Niveau der Schwimmmeister.“ Bislang hätte ein Lehrer pro 15 Schüler gereicht, qualifiziert für Erste Hilfe und mit bronzenem Rettungsschwimmerschein. Die Qualifikation nun kurzfristig nachzuholen, dafür gebe es bei Lehrermangel keine Kapazität. Zumal die Fortbildungen wegen Corona gar nicht angeboten würden.

Die Schule könne ihre Klassen mit durchschnittlich 24 Kindern auch nicht eigens für den Sportunterricht teilen. Gollin: „Dann brauchen wir drei Lehrerinnen. Zwei im Schwimmbad, eine in der Sporthalle.“ Ihr Gegenvorschlag sieht vor, mit 15 Kindern und einer Lehrkraft zum Schulschwimmen zu kommen und den Kindern die generell gesperrten Sammelumkleiden der Allerwelle zu öffnen. „Die Kohorten sind immer ohne Maske zusammen. Die Kinder verhalten sich diszipliniert.“ Zudem gebe es seit Schulstart keinerlei Infektionsfälle in den Schulen. Alle bislang registrierten Erkrankungen seien von außen in die Schulen getragen worden, wo es zu keiner Weitergabe des Virus gekommen sei.